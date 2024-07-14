Волгоградцам на Семи ветрах оперативно вернули воду. Ангарский остаётся с сухими кранами





В Волгограде специалисты «Концессий водоснабжения» досрочно завершили работы в рамках модернизации сетей по перевязке нового водовода в микрорайоне Семь ветров. Подача ресурса снова возобновились в ряде домов, сообщает V102.RU.

Специалисты провели работы переврезки вновь положенных водоводов по улицам Хорошева и Расула Гамзатова. Теперь это позволит существенно повысить надёжность подачи ресурса абонентам Дзержинского района.

В настоящее время система уже начинает заполняться водой, в ближайшее время ресурс будет поступать абонентам в полном объеме.

Тем временем, жители поселка Ангарский продолжают сидеть без воды. Без ресурса остаются около 5000 волгоградцев.

По информации УК Жемчужина, работы еще продолжаются на улице Бурейской. При этом точных сроков окончания работ не называют:

- Ребята работают на месте. Но трубы очень старые, делаем в одном месте, рвутся в другом. Очень постараемся, чтобы вода уже вечером была у людей, - обещают в управляющей компании жителям Ангарского.