Общество

В Волгограде УК без предупреждения оставила без воды тысячи человек

Общество 14.07.2024 12:04
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14.07.2024 12:04

В Дзержинском районе Волгограда жители посёлка Ангарский остались без воды. По информации ИА «Высота 102», на ул. Бурейской УК «Жемчужина» организовала работы по устранению аварии. Воды — ни холодной, ни горячей — в десятках домов не оказалось вечером 13 июля и утром 14-го.

По информации жителей Ангарского, воду отключили в многоквартирных домах по улицам Паникахи, Воровского, Анри Барбюса, Тургенева и Бурейской.

— Совершенно неожиданно воды не стало в десять часов вечера накануне. В контакт-центре сообщили, что воду отключили по заявке УК. Общими усилиями удалось выяснить, что авария на Бурейской. Там работы ведёт «Жемчужина», — рассказали жители.

Волгоградцы отмечают, что в домах в связи с внезапным отключением не осталось ни капли воды.

— В стиральных машинах киснет бельё, приготовить не на чем. Всё понимаем — авария, но ведь должны были предупредить? В диспетчерской «Жемчужины» нашим звонкам не рады и дословно говорят: «Терпите, мы вам воду не принесем. Как закончим, так и будет у вас вода». На вопрос, почему не предупредили, говорят: «Не успели». Заявку подали на отключение, но предупредить не успели. Странные дела.

В аварийной УК не смогли пояснить, когда завершатся работы.

По уточнённым данным, в ночь с 13 на 14 июля воду давали, но утром отключили снова. Без ресурса остаются около 5000 жителей Ангарского.

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