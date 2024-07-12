Стали известны районы-аутсайдеры по качеству питьевой воды в Волгоградской области





В Волгоградской области в облкомприроды подвели итоги мониторинга качества питьевой воды в сетях централизованного водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2023 году доля жителей сельских населенных пунктах, получающих питьевой ресурс, не отвечающий требованиям безопасности, увеличилась с 20,6% до 23%. Некачественную воду употребляли свыше 118 тыс. человек.

По информации специалистов, наихудшим образом ситуация обстоит на территории пяти муниципалитетов. Так, в Палласовском районе не соответствует санитарным требованиям каждая вторая проба из сетей централизованного водоснабжения. В Даниловском районе опасные концентрации химических веществ и естественных загрязнителей обнаружены в 46,4% проб, в Быковском районе – в 42,9%, в Николаевском районе – 40,4%, в Еланском районе – 32,7%.

– В качестве приоритетных загрязнителей в питьевой воде в 2023 году следует отметить хлороформ, железо, хлориды, сульфаты, магний, натрий, – говорится в результатах исследований, с которыми удалось ознакомиться редакции.

По информации специалистов, употребление воды с высоким содержанием хлоридов может провоцировать рост заболеваемости органов кровообращения, пищеварительной, мочеполовой систем. Кроме того, беспокоит специалистов и жёсткость воды питьевой воды, которая, в случае длительного употребления, приводит к росту случаев мочекаменной болезни, а также проблемам с желудком.

При этом для водопроводной сети в районах области до сих пор свойственно микробное загрязнение. В 2023 году, в среднем, доля отобранных проб, где экспертами были обнаружены опасные патогены, составила 4,8%, что практически в два раза выше уровня 2021 года.

Хуже всего ситуация обстоит в Ольховском районе Волгоградской области. Здесь доля проб водопроводной воды, не отвечающих микробиологическим показателям, вплотную приблизилась к 50%. В Нехаевском районе Волгоградской области опасные микробы обнаружены в 22% проб. Также по этому показателю беспокойство у специалистов вызывает качество воды в Старополтавском, Даниловском, Клетском районах. Здесь уровень микробиологического загрязнения находится в границах 10-20%.

Примечательно, что в многострадальном Котовском районе, где жители административного центра вот уже несколько лет вынуждены употреблять текущий из кранов тёмно-коричневый субстрат, качество воды экспертами оценивается на сравнительно неплохом уровне. Так, опасные микроорганизмы обнаружены были лишь в 9% проб, а по химическому составу не соответствует нормативам 15% проб.

Отметим, при этом, по информации облкомприроды, в целом, в основном за счёт модернизации сетевого хозяйства в крупных городах Волгоградской области уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой в 2023 году вырос с 87,5% до 88%. Положительную динамику эксперты отмечают уже несколько лет подряд.