Общество

Стали известны районы-аутсайдеры по качеству питьевой воды в Волгоградской области

Общество 12.07.2024 13:32
0
12.07.2024 13:32


В Волгоградской области в облкомприроды подвели итоги мониторинга качества питьевой воды в сетях централизованного водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2023 году доля жителей сельских населенных пунктах, получающих питьевой ресурс, не отвечающий требованиям безопасности, увеличилась с 20,6% до 23%. Некачественную воду употребляли свыше 118 тыс. человек.

По информации специалистов, наихудшим образом ситуация обстоит на территории пяти муниципалитетов. Так, в Палласовском районе не соответствует санитарным требованиям каждая вторая проба из сетей централизованного водоснабжения. В Даниловском районе опасные концентрации химических веществ и естественных загрязнителей обнаружены в 46,4% проб, в Быковском районе – в 42,9%, в Николаевском районе – 40,4%, в Еланском районе – 32,7%.

– В качестве приоритетных загрязнителей в питьевой воде в 2023 году следует отметить хлороформ, железо, хлориды, сульфаты, магний, натрий, – говорится в результатах исследований, с которыми удалось ознакомиться редакции.

По информации специалистов, употребление воды с высоким содержанием хлоридов может провоцировать рост заболеваемости органов кровообращения, пищеварительной, мочеполовой систем. Кроме того, беспокоит специалистов и жёсткость воды питьевой воды, которая, в случае длительного употребления, приводит к росту случаев мочекаменной болезни, а также проблемам с желудком.

При этом для водопроводной сети в районах области до сих пор свойственно микробное загрязнение. В 2023 году, в среднем, доля отобранных проб, где экспертами были обнаружены опасные патогены, составила 4,8%, что практически в два раза выше уровня 2021 года.

Хуже всего ситуация обстоит в Ольховском районе Волгоградской области. Здесь доля проб водопроводной воды, не отвечающих микробиологическим показателям, вплотную приблизилась к 50%. В Нехаевском районе Волгоградской области опасные микробы обнаружены в 22% проб. Также по этому показателю беспокойство у специалистов вызывает качество воды в Старополтавском, Даниловском, Клетском районах. Здесь уровень микробиологического загрязнения находится в границах 10-20%.

Примечательно, что в многострадальном Котовском районе, где жители административного центра вот уже несколько лет вынуждены употреблять текущий из кранов тёмно-коричневый субстрат, качество воды экспертами оценивается на сравнительно неплохом уровне. Так, опасные микроорганизмы обнаружены были лишь в 9% проб, а по химическому составу не соответствует нормативам 15% проб.

Отметим, при этом, по информации облкомприроды, в целом, в основном за счёт модернизации сетевого хозяйства в крупных городах Волгоградской области уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой в 2023 году вырос с 87,5% до 88%. Положительную динамику эксперты отмечают уже несколько лет подряд.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.07.2024 16:43
Общество 12.07.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 16:29
Общество 12.07.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 15:44
Общество 12.07.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 14:26
Общество 12.07.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 13:28
Общество 12.07.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 13:22
Общество 12.07.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 12:33
Общество 12.07.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 11:20
Общество 12.07.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 10:21
Общество 12.07.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 09:08
Общество 12.07.2024 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2024 08:02
Общество 12.07.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2024 20:24
Общество 11.07.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2024 18:55
Общество 11.07.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2024 15:27
Общество 11.07.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2024 13:44
Общество 11.07.2024 13:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:43
В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением ПавловымСмотреть фотографии
16:38
Четверо детей и восемь взрослых утонули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
СК заинтересовался площадкой накопления ТКО во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Водитель Mitsubishi переехал 9-летнего мальчика в Волжском – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Росводресурсы из-за жары снова увеличили сбросы воды на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:12
Организацию незаконной миграции в России отнесут к особо тяжким преступлениямСмотреть фотографии
14:44
Солнечный ветер уже на подходе: ученые РАН предупредили россиян о магнитной буреСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградскую область из Херсона прибудут 60 детейСмотреть фотографии
13:32
Стали известны районы-аутсайдеры по качеству питьевой воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:28
«Слезла кожа и вспухли волдыри»: отдых на турбазе стал кошмаром для двух волгоградокСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде ожидают похолодание до +30 градусовСмотреть фотографии
12:33
Волгоградская пенсионерка пожертвовала 100 тыс. рублей на помощь участникам СВОСмотреть фотографии
12:28
«А это опять мне»: продавец под Волгоградом «отоварилась» на 189 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:13
В России растет спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники EXEED – Волгоград не исключениеСмотреть фотографии
12:08
Игроки и тренеры «Краснодара» возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
В Волгограде энергетики устранили аварию, частично обесточившую Красноармейский районСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгограда за 10 дней инвестировал в мошенников 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
«Хотелось чем-то помочь»: житель Камышина бесплатно раздает козье молоко семьям погибших на СВОСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом в поселке Нариман за 9,8 млн рублей отреставрируют братскую могилуСмотреть фотографии
09:58
Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
09:08
В Волжском из-за коммунальной аварии ушла под воду проезжая часть ул. СоветскойСмотреть фотографии
08:49
Жители обезвоженного Котово молят о помощи БастрыкинаСмотреть фотографии
08:02
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Шмель» простятся 12 июляСмотреть фотографии
07:56
В Волгоградской области оценили здоровье и красоту хвойного молоднякаСмотреть фотографии
22:12
Новые предложения по оздоровлению рек Донского бассейна в Волгоградской области подготовят к октябрюСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин заинтересовался квартирной историей в Волгограде с участием приставовСмотреть фотографии
21:02
Жительницу Волгоградской области осудят за «магический приворот» по WhatsAppСмотреть фотографии
20:24
«Семейный» мурал появится на фасаде девятиэтажки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Следствие просит выпустить из СИЗО генерал-майора Ивана ПоповаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградца нашли мертвым в салоне иномарки на АнгарскомСмотреть фотографии
 