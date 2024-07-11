«Семейный» мурал появится на фасаде девятиэтажки в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области приступили к созданию нового мурала на фасаде 9-этажного дома №347 по проспекту Ленина, передает V102.RU.

По информации администрации Волжского, монументальный рисунок будет состоять из двух частей и станет подарком к 70-летию города от одной из строительных компаний.

- Рабочие нанесли на фасад здания разметку с помощью проектора, покрыли стену грунтовой краской, подобрали цвета, необходимые для рисунка, - рассказали в администрации. - Новый мурал на фасаде девятиэтажного панельного дома должен появиться в конце июля. На монументальном рисунке будут изображены отцы двух семейств, которые проводят время с детьми, играя в подвижные игры.

Всего в этом году в 28 микрорайоне Волжского появится четыре мурала, из которых два – на семейную тематику. Нанесение монументальных рисунков на фасады зданий проходит в рамках городского проекта «Краски Волжского». В прошлом году в рамках этого проекта в городе на торцах многоквартирных домов появилось 8 муралов.

Фото: администрации Волжского