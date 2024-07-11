Общество

В Волгоградской области простятся с участником СВО Сергеем Турушевым

Общество 11.07.2024 13:44
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11.07.2024 13:44


В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с Сергеем Турушевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Печальной новостью поделились в районной администрации. 

Сергей Турушев  22 февраля 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий. Был старшим механиком – водителем мотострелкового батальона. 

- 21 марта в ходе выполнения специальных задач, связанных с исполнением обязанностей военной службы, Сергей Турушев погиб. Невосполнимую боль утраты понесли родные и близкие. Администрация Новоаннинского района выражает искренние соболезнования семье погибшего, – сообщается в телеграм-канале районной администрации. 

Прощание с бойцом состоится 12 июля  в станице Филоновской.

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