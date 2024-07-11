В Волгоградской области простятся с участником СВО Сергеем Турушевым

В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с Сергеем Турушевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Печальной новостью поделились в районной администрации.
Сергей Турушев 22 февраля 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий. Был старшим механиком – водителем мотострелкового батальона.
- 21 марта в ходе выполнения специальных задач, связанных с исполнением обязанностей военной службы, Сергей Турушев погиб. Невосполнимую боль утраты понесли родные и близкие. Администрация Новоаннинского района выражает искренние соболезнования семье погибшего, – сообщается в телеграм-канале районной администрации.
Прощание с бойцом состоится 12 июля в станице Филоновской.