На западе Волгограда из-за ремонта закроют ж/д переезд





В Дзержинском районе Волгограда 11 июля с 22:00 временно закроют железнодорожный переезд на 1062-м километре перегона Пост 6 км – Разгуляевка. Ограничения движения на переезде в месте соединения улицы Краснополянской с улицей 62-й Армии в Городище будут действовать до 06:00 12 июля.

Объезд будет организован по улицам Краснополянская, Дорожников, Историческая, а также по автодороге М-6 «Каспий», а в рабочем посёлке Городище – по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева.

Транспортная компания просит автолюбителей заранее продумывать свой маршрут.