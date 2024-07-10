Самолет в Волгограде вернулся на стоянку по технической причине

Вылет аэробус А-320 из Волгограда в Москву накануне был отложен из-за технической неисправности. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

- В 14.51(мск) по электронной почте от начальника смены ЦПИВП РегЦ ЕС ОрВД (Ростов-на-Дону) получена информация о том, что в 14.30, после запуска, экипаж ВС А-320 запросил возврат на стоянку по технической причине, - сообщают авторы канала.

Самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» осуществлял рейс из Волгограда в Москву (Шереметьево).

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, аэробус все же вылетел в столицу в 16:29.