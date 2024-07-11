



Жители хутора Дуплятский Новониколаевского района Волгоградской области обратились в редакцию информагентства «Высота 102» в связи с закрытием единственной в округе библиотеки. По словам хуторян, до октября прошлого года учреждение было местом притяжения не только взрослых, но и детей.

– В нашем ДК библиотека проработала больше 30 лет. В ней получали знания все от мала до велика. В библиотеке до прошлого года всегда проводились интересные кружки для школьников и молодежи, – вспоминает местная жительница Виктория. – Сейчас, после ее закрытия, детям негде даже взять книги для домашнего задания на лето. Купить печатное издание за 400 рублей не каждый из нас может себе позволить. Дверца в мир литературы для нас всех теперь закрыта.





Как утверждают жители хутора, новость о закрытии библиотеки прогремела как гром среди ясного неба. Местные власти не предупредили людей и в один из дней просто повесили амбарный замок на двери. На вопрос о причинах случившегося жителям отвечали одно – нет денег на зарплаты библиотекарям.

– Последняя библиотекарь получала от силы 8-10 тысяч в месяц за свою работу. Не уж-то это такие большие деньги для нашей администрации? - задаются вопросом хуторяне. – Выход из ситуации всегда можно найти, было бы желание. Пообещали, что, как появится финансирование, все сразу заработает, но верится в это с трудом.

Глава хутора Сергей Колпаков в беседе с корреспондентом информагентства подтвердил, что закрытие библиотеки связано с урезанием бюджета.

– Как и все местные жители, я сильно переживаю за закрытие учреждения. Но пока что мои попытки как-то повлиять на ситуацию с финансированием не находят поддержки со стороны нашей районной администрации. Уже два года как бюджет нашего поселения сократили на треть, а между этим у нас более 900 человек населения, – посетовал на проблемы хутора Сергей Колпаков. – Соседние хутора получают почти в два раза больше денег, а населения там вдвое, а то и втрое меньше. Не говоря уже о библиотеке, нам приходится работать по ставкам 0,5-0,75, чтобы хоть как-то сохранить деньги с бюджета.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, заявил чиновник, вопрос о возобновлении работы учреждения все еще стоит на повестке.

– Мы все же как-то продолжаем двигаться и решаем вопрос по возобновлению работы учреждения. Надеемся, что удастся ее открыть до начала учебного года, – высказал надежду глава хутора.

Фото: Дуплятский СДК / Одноклассники