



Жители двухэтажки по ул. Полины Осипенко, 26 в Дзержинском районе Волгограда не знают, куда бежать от разрушительного капремонта, который, по их мнению, окончательно добивает старенький дом. Как рассказали V102.RU волгоградцы, несколько месяцев назад фирма «Ока» начала ремонт в их доме – обновлению подлежали фасад и крыша. Жители двухэтажки по ул. Полины Осипенко, 26 в Дзержинском районе Волгограда не знают, куда бежать от разрушительного капремонта, который, по их мнению, окончательно добивает старенький дом. Как рассказали V102.RU волгоградцы, несколько месяцев назад фирма «Ока» начала ремонт в их доме – обновлению подлежали фасад и крыша.





По словам жителей, с пропитавшихся влагой потолка и стен в квартирах и подъездах отваливались целые куски кирпичей и штукатурки. По словам жителей, с пропитавшихся влагой потолка и стен в квартирах и подъездах отваливались целые куски кирпичей и штукатурки.





Как оказалось, потоп произошел из-за того, что рабочие не успели полностью закрыть крышу. Как оказалось, потоп произошел из-за того, что рабочие не успели полностью закрыть крышу.





Некоторые жильцы, впрочем, не выдержали и покинули свои квартиры. Но это те, кому было куда идти. В доме остались в основном пожилые люди, которые тревожно следят за прогнозом погоды и боятся, что не переживут следующий потоп. Некоторые жильцы, впрочем, не выдержали и покинули свои квартиры. Но это те, кому было куда идти. В доме остались в основном пожилые люди, которые тревожно следят за прогнозом погоды и боятся, что не переживут следующий потоп.





В Фонде капремонта также подтвердили, что срыв срока ремонта кровли произошел из-за проблем с поставкой кровельного металлопроката – подвели контрагенты подрядчика. В Фонде капремонта также подтвердили, что срыв срока ремонта кровли произошел из-за проблем с поставкой кровельного металлопроката – подвели контрагенты подрядчика.





Закрыть, наконец, дом крышей в организации пообещали до 15 июля. А возмещение ущерба заказчик возложил на подрядчика. Закрыть, наконец, дом крышей в организации пообещали до 15 июля. А возмещение ущерба заказчик возложил на подрядчика.

- Мы сначала терпели все неудобства, связанные с работами, - говорят горожане. – Хотя рабочие устроили около дома настоящую свалку строительных отходов, которые просто не вывозятся. Ладно, пробирались в квартиры, стараясь не сломать ноги. Но когда после дождя у нас залило все квартиры и подъезд, это уже была последняя капля!- Одного жильца чудом один такой кусок не прибил, - негодуют горожане. – В квартирах на стенах появились трещины. Некоторые жильцы вынуждены были снять настенные шкафы – у нас же основа дома сделана из дранки с глиной, все намокло и шкафы стали ходить ходуном. Когда был потоп, искрила электропроводка, мы вообще могли все сгореть!- Что-то они там натянули, но это во время дождя совершенно не помогло – потоки хлынули прямо в наши квартиры, - продолжают волгоградцы. – Когда мы стали возмущаться и спрашивать у рабочих, почему уже долгое время не ведутся работы на кровле, нам ответили, что у них нет металла. Так это мы, что ли, должны были их этим металлом обеспечить? Фонд капремонта заключил договор со строительной фирмой, а фирма не выполняет свои обязательства. Какие-то меры к строителям будут применяться? Почему должны страдать люди и их жилища?В Фонде капремонта Волгоградской области в ответе на редакционный запрос признали факт «проникновения атмосферных осадков в МКД». В организации назвали причиной происшествия «неблагоприятные погодные условия, вызванные прохождением 27 июня на территории Волгоградской области штормового фронта», которые здесь назвали обстоятельствами непреодолимой силы.Именно из-за урагана и ливня была деформирована смонтированная ранее ветро-влагозащитная мембрана.Однако, по словам жильцов, никаких предложений от компании «Ока» урегулировать вопрос с залитыми квартирами в их адрес не поступало. Люди при этом всерьез переживают за устойчивость и крепость дома.- Когда у нас начинали капремонт, мы думали, что он продлит жизнь нашей двухэтажке. А теперь мы в этом совсем не уверены. После такого капремонт теперь надо делать в залитых квартирах. Только денег на это у нас нет, - констатируют жильцы.