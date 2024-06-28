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Центр Волгограда окутали запахи жареного мяса

Общество 28.06.2024 15:43
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28.06.2024 15:43


Центральную набережную Волгограда наполнили  ароматные запахи жареного мяса – его в разных видах готовят в шатрах, установленных на улице Чуйкова на площадке «Аллея вкусов» на второй день проведения фестиваля  #Три Четыре.


Ранее организаторы обещали волгоградцам и гостям города необычные блюда из мяса. Сразу скажем – на голодный желудок сюда идти не стоит, так как пройти мимо колдующих над мясом поваров не получится, признается корреспондент V102.RU. 


Кроме деликатесных рядов на Центральной набережной работают и другие площадки – театральные, игровые, творческие и спортивные. 


Жители Волгограда и гости города могут посмотреть спектакли, расположившись в удобных пуфах прямо на асфальте, стать зрителями показа вод, а также попробовать свои силы в упражнениях со спортивными снарядами.


Фото V102.RU

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