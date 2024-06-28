Центр Волгограда окутали запахи жареного мяса

Центральную набережную Волгограда наполнили ароматные запахи жареного мяса – его в разных видах готовят в шатрах, установленных на улице Чуйкова на площадке «Аллея вкусов» на второй день проведения фестиваля #Три Четыре.





Ранее организаторы обещали волгоградцам и гостям города необычные блюда из мяса. Сразу скажем – на голодный желудок сюда идти не стоит, так как пройти мимо колдующих над мясом поваров не получится, признается корреспондент V102.RU.





Кроме деликатесных рядов на Центральной набережной работают и другие площадки – театральные, игровые, творческие и спортивные.





Жители Волгограда и гости города могут посмотреть спектакли, расположившись в удобных пуфах прямо на асфальте, стать зрителями показа вод, а также попробовать свои силы в упражнениях со спортивными снарядами.





Фото V102.RU