Расследования

В Волжском из-за пожара эвакуировали ТРК «ПланетаЛето»

Расследования 28.06.2024 11:31
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28.06.2024 11:31


В городе волжском Волгоградской области 28 июня эвакуировали посетителей и персонал из торгово-развлекательного комплекса «ПланетаЛето» на ул. Профсоюзов. По информации ГУ МЧС России по региону, в одном из помещений на территории ТРК произошло замыкание проводки с последующим возгоранием. 

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о происшествии поступило в 10.33 в пятницу. По сообщению жителей Волжского, перед этим в здании сработала пожарная сигнализация – всех находившихся внутри попросили на выход. 

Впрочем, помощь спасателей в данном случае не потребовалась. 

В одном из помещений произошло короткое замыкание электропроводки в потолочном светильнике с последующим горением на площади одного квадратного метра. Возгорание ликвидировано сотрудниками торгового центра, – сообщили в ГУ МЧС. 

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