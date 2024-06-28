В Волжском из-за пожара эвакуировали ТРК «ПланетаЛето»

В городе волжском Волгоградской области 28 июня эвакуировали посетителей и персонал из торгово-развлекательного комплекса «ПланетаЛето» на ул. Профсоюзов. По информации ГУ МЧС России по региону, в одном из помещений на территории ТРК произошло замыкание проводки с последующим возгоранием.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о происшествии поступило в 10.33 в пятницу. По сообщению жителей Волжского, перед этим в здании сработала пожарная сигнализация – всех находившихся внутри попросили на выход.

Впрочем, помощь спасателей в данном случае не потребовалась.

– В одном из помещений произошло короткое замыкание электропроводки в потолочном светильнике с последующим горением на площади одного квадратного метра. Возгорание ликвидировано сотрудниками торгового центра, – сообщили в ГУ МЧС.