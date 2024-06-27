











Жители улиц Степная и Абрикосовая поселка Отрадное Михайловки Волгоградской области оказались отрезанными от «большой земли» из-за полностью уничтоженной дороги, которую осталась после строительства новой школы. Как рассказали V102.RU михайловцы, год назад в райцентре построили новую школу. Казалось бы, хорошее дело сделали. Но оказалось, что, пока кто-то учится, другие - мучаются. Жители улиц Степная и Абрикосовая поселка Отрадное Михайловки Волгоградской области оказались отрезанными от «большой земли» из-за полностью уничтоженной дороги, которую осталась после строительства новой школы. Как рассказали V102.RU михайловцы, год назад в райцентре построили новую школу. Казалось бы, хорошее дело сделали. Но оказалось, что, пока кто-то учится, другие - мучаются.

- Когда школу строили, здесь постоянно ходили тяжелые самосвалы, в итоге дорогу полностью разбили. После дождей здесь остаются огромные промоины, почва стала разрушаться и дальше обочин. Причем глубина этих ям такова, что туда может запросто провалиться ребенок - он или изувечится, или его засыплет грунтом. Обвалы грунта уже приближаются к подворьям. Кроме того, к нам никто не может доехать – ни мусоровозы, ни скорая, ни пожарные машины! Говорят, надо отремонтировать дорогу, а то тяжелая техника может провалиться. Да мы, что ли, должны ее делать? – негодуют люди. - Когда школу строили, здесь постоянно ходили тяжелые самосвалы, в итоге дорогу полностью разбили. После дождей здесь остаются огромные промоины, почва стала разрушаться и дальше обочин. Причем глубина этих ям такова, что туда может запросто провалиться ребенок - он или изувечится, или его засыплет грунтом. Обвалы грунта уже приближаются к подворьям. Кроме того, к нам никто не может доехать – ни мусоровозы, ни скорая, ни пожарные машины! Говорят, надо отремонтировать дорогу, а то тяжелая техника может провалиться. Да мы, что ли, должны ее делать? – негодуют люди.





Между тем, ветер разносит мусор из переполненных баков в затопленные ямы – жители утверждают, что в округе стоит невыносимая вонь. Люди переживают, что это приведет к вспышкам инфекций. Между тем, ветер разносит мусор из переполненных баков в затопленные ямы – жители утверждают, что в округе стоит невыносимая вонь. Люди переживают, что это приведет к вспышкам инфекций.

Отчаявшиеся жители потребовали ответа от чиновников, когда будет приведена в порядок дорога. Отчаявшиеся жители потребовали ответа от чиновников, когда будет приведена в порядок дорога.

- Неделю назад приезжали из городской администрации, походили, не знаем, как не провалились, посмотрели, огородили ленточкой и убыли восвояси. Перед этим намекнули, что денег на восстановление дороги нет, - поделились местные жители. - Неделю назад приезжали из городской администрации, походили, не знаем, как не провалились, посмотрели, огородили ленточкой и убыли восвояси. Перед этим намекнули, что денег на восстановление дороги нет, - поделились местные жители.





Такой ответ людей не устроил. Михайловцы уже направили коллективное обращение в администрацию городского округа с требованием привести в порядок уничтоженную трассу. За реакцией чиновников будет следить и редакция V102.RU. Такой ответ людей не устроил. Михайловцы уже направили коллективное обращение в администрацию городского округа с требованием привести в порядок уничтоженную трассу. За реакцией чиновников будет следить и редакция V102.RU.

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