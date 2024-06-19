В Михайловке вывели из сумрака молодежный центр и волонтеров СВО

Власти Михайловки в Волгоградской области погасили долги за электроэнергию, поставляемую молодежному центру на улице 2-я Краснознаменская, 55, в котором находятся подростковые клубы, пункт по сбору гуманитарной помощи для СВО и различные арендаторы.

- Администрацией городского город Михайловка была произведена оплата ресурсоснабжающим организациям за поставляемую электроэнергию в комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность». В настоящие время комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность» электроэнергией обеспечен, - так ответил в письме на редакционный запрос заместитель главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Пестряков.

В администрации уточнили, что оплата была произведена 11 июня текущего года. Однако, напомним, 13 июня информагентство сообщало о том, что молодежный центр в Михайловке из-за долгов энергетикам находится без света несколько недель. Работать как в средневековье были вынуждены все организации, расположенные в помещениях на первом этаже пятиэтажного дома на улице 2-я Краснознаменская, 55. На тот момент без света находились комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность», пять подростковых клубов, пункт по сбору гуманитарной помощи для СВО и арендаторы.

В администрации городского округа город Михайловка тогда информагентству причины отсутствия света по телефону пояснять не стали, пообещав ответить письменно на редакционный запрос. Вопросы V102.RU о сумме долга перед энергетиками, а также об аналогичных отключениях других муниципальных учреждений, власти Михайловки проигнорировали.

Фото: читателей V102.RU

