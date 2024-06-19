В Чернышковской ЦРБ назначили нового главврача

В Волгоградской области новым главным врачом Чернышковской ЦРБ стала Варвара Шейченко, которая до этого исполняла обязанности руководителя этого медучреждения, сообщили V102.RU в облздраве.

Кандидатуру Шейченко предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.

- Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, - пояснили в региональном комитете здравоохранения.

Варвара Шейченко окончила Волгоградский медицинский университет. Имеет действующие сертификаты специалиста «Неврология». В Чернышковой ЦРБ она работает с 2013 года врачом-неврологом. В последнее время также исполняла обязанности главного врача.

Фото: Облздрава