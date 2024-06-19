В Волгограде за 546 млн реконструируют линию трамвайного маршрута №2





В Центральном и Дзержинском районах Волгограда реконструируют участок трамвайных путей в границах ул. Римского-Корсакова и ул. 10-й Дивизии НКВД, протяжённостью 4,6 км. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне компания «ЭлектроТранспорт Плюс» объявила о поиске подрядной организации для выполнения работ.

Согласно информации, размещённой на Госзакупках, на обновление трамвайных путей заказчиком отведено чуть больше одного года. За это время специалистам предстоит заменить рельсошпальную решётку и контактную сеть. Кроме того, на остановках «Завод «Ахтуба», «Областная больница», «Улица Маршала Рокоссовского» и «Краснознаменская улица» проектом предусмотрено обустройство новых посадочных платформ, адаптированных для нужд людей с ограниченными возможностями и оборудованных современными павильонами для укрытия пассажиров от непогоды.

Работы будут производится в два этапа. Сначала специалисты обновят участки трамвайной линии в границах улица «Волчанская — улица Римского-Корсакова» и «улица 10-й Дивизии НКВД — улица Глубокоовражная». Затем начнётся реконструкция путей в границах улица Глубокоовражная — улица Волчанская, включая узел на ул. Аральской, заезд-выезд из трамвайного депо по ул. Ангарской, 52.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 546 млн рублей. Итоги конкурсных процедур по отбору подрядчика должны быть подведены уже в конце этого месяца. Сдача обновлённого участка путей в эксплуатацию запланирована в сентябре 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»