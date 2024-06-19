Новым главврачом ЦРБ под Волгоградом стал ветеран Чечни Игорь Быстров

Приказом облздрава Новоаннинскую районную больницу Волгоградской области возглавил ветеран боевых действий, военный хирург, полковник в отставке Игорь Быстров.

Уточняется, что накануне Игорь Анатольевич встретился с коллективом учреждения и главой района Николаем Моисеевым.

— На основании срочного трудового договора Игорь Анатольевич будет исполнять свои обязанности до 4 июля текущего года. За это время новый руководитель решит финансовые проблемы и разберется с текущими вопросами, — заявили V102.RU в районной администрации.

Игорь Быстров окончил в 1989 году военно-медицинский факультет в Саратове по специальности хирургия. В 1995/96 годах выполнял задачи в Чеченской республике. В сове время занимал должности начальника Волгоградской поликлиники, начальника медслужбы МЧС, позже стал замначальника областного главка МЧС по ГО и ЧС, в том числе медицинской защите.

В октябре 2023 года уволился в запас по выслуге лет. С февраля 2024-го года возглавлял ГБУ «Фармацевтический склад».

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области