Почти свершилось! На маршрут №2 19 июня выпустят новые трамваи





В Волгограде мэрия анонсировала выпуск на линию новых трамваев 19 июня. По сообщению горадмина, первые «Львята» приступят к работе на маршруте №2, который связывает центр города с поселком Ангарским.

– Первые десять трамваев модели «Львенок», поступившие в Волгоград в рамках инвестиционного соглашения между регионом, администрацией областного центра и АО «ЭлектроТранспортПлюс», прошли необходимую подготовку и выходят на линию, – сообщили в мэрии накануне практически исторического события чиновники. – Постоянно на линии будут работать девять единиц, еще один вагон будет находиться в резерве.

Первые «Львята» должны выйти на линию в среду в 5.40, интервал движения между ними составить 5-8 минут.

Напомним, что всего для Волгограда закупили 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский» – 38 вагонов будут обслуживать СТ, а 24 – другие маршруты.

Фото: администрация Волгограда