ЦУК, идем в суд: семья волгоградцев потеряла квартиру после потопа из-за худой крыши





Жители первого подъезда дома № 1/2 по улице Волгоградская в Советском районе Волгограда обратились в редакцию V102.RU с жалобой на протекающую уже десять лет крышу. Со слов жильцов квартиры № 13 на пятом этаже многоквартирного дома, многочисленные жалобы в ООО «Центральная управляющая компания» не дают результата - во время дождей жильцы в буквальном смысле купаются под душем из осадков.

Собственница квартиры Алена Гайворонская, в которой на данный момент проживает ее дочь вместе с мужем, из-за наплевательского отношения со стороны управляющей компании боится за жизнь молодых новобрачных. В квартире протекает кровля и затопляет квартиру, а в управляющей компании даже и не думают решать давнюю проблему. Женщина уточняет, что недавний потоп, который случился на днях, стал последней каплей ее терпения.







- Раньше в этой квартире проживал мой отец, но после его смерти она перешла мне. Поскольку дочка уже выросла и вышла замуж, я решила подарить эту квартиру молодоженам. Но тогда я не подозревала, что могу отправить моих деток чуть ли не на верную смерть, - рассказала встревоженная мать. - Последний потоп полностью затопил квартиру и лестничную клетку. Вода текла даже не как из крана, а как из пожарного гидранта.

В день потопа испуганная дочка волгоградки не решилась выходить из квартиры и быстро перебралась на балкон, поскольку вода попала на проводку и по всей квартире полетели искры. Перепуганный супруг девушки сразу же вернулся домой с работы, чтобы попытаться отключить питание в щитке, но подоспевшая мать успела остановить молодого человека.

- Его могло запросто убить током, хорошо что я успела прибежать до возможной трагедии. Мы сразу позвонили в управляющую компанию и попросили скорейшей помощи, чтобы вызволить мою дочку. Только через час к нам приехали и обесточили квартиру, - вспоминает женщина. - В этот же день я приняла решение забрать детей к себе домой, а с мужем переехать на время на дачу. Из-за равнодушия нашей компании могли погибнуть двое молодых людей. После этого дня у нас с потолка почти каждый день идет дождь. Даже боюсь представить, сколько теперь понадобится денег на ремонт квартиры.

Сейчас в квартире после затопления царит хаус и разруха - обои слезли со стен, проводка периодически искрит, все стены и вещи покрылись черной плесенью, а мебель из дерева вздулась. А после последнего ливня ситуация стала еще хуже. Собственница квартира не намерена оставлять управляющую компанию безнаказанной. Вместе со своей дочерью волгоградка обратилась к юристу, чтобы добиться справедливости и заставить нерадивую организацию оплатить убытки и наконец-то залатать многострадальную крышу.

Корреспонденты информагентства пытались дозвониться по всем указанным номерам управляющей организации ООО «ЦУК», однако никто из представителей компании так и не взял трубку. Но в УК при желании могут высказать и свою точку зрения на произошедшее.



Редакция ИА «Высота 102» также обращает внимание управления жилищной инспекции Волгограда и Госжилнадзор Волгоградской области на проблему жильцов.



Видео: Юлия Гайворонская