В Волгограде компанию оштрафовали на 120 тыс. рублей за найм бывшего сотрудника МВД

Предприятие и его гендиректора оштрафовали на 120 тысяч рублей за трудоустройство бывшего сотрудника Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Как сообщили V102.RU в Южной транспортной прокуратуре, при найме такого специалиста были нарушены требования федерального закона «О противодействии коррупции».

- Работодатель не сообщил о заключении трудового договора с лицом, ранее занимающим должность на государственной службе, - пояснили в надзорном ведомстве.

Гендиректору предприятия внесено представление. По выявленному нарушению были возбуждены административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.