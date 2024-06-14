На военном кладбище в подмосковных Мытищах сегодня, 14 июня, проводили в последний путь погибшего в зоне СВО бывшего руководителя Волгоградского реготделения «Боевого братства» Андрея Бабкина, сообщает V102.RU.

— Этот человек сделал для всех ветеранов, участников боевых действий, наших воинов-афганцев больше, чем кто-либо другой. Наш товарищ достоин, чтобы его имя и фамилия были внесены в список погибших на стеле в Парке Памяти в Тракторозаводском районе, — рассказал информагентству председатель Волгоградского реготделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальный военных операций» Виктор Зенин.

Напомним, боевой офицер погиб в ходе проведения спецоперации, куда он попал добровольцем еще в 2022 году. Ранее Андрей Бабкин уже участвовал в боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе, миротворческих операциях Осетино-Ингушского конфликта, гуманитарной помощи Абхазии, Приднестровью и Южной Осетии. С января 2014 года возглавил добровольческий отряд по оказанию помощи Крыму и Донецкой области.