



В крупных городах, таких как Волгоград, все чаще на дорогах можно увидеть фастбэк-кроссовер с затейливым дизайном или яркий седан с литерами GT. Что же это за бренд такой — OMODA и почему сегодня ему отдают предпочтение поклонники стильных и в то же время надежных автомобилей? Знакомимся с модной OMODA поближе.

Для справки

Автомобили OMODA выделились в отдельный бренд из материнской Chery в апреле 2022 года и моментально получили огромную популярность в Европе, а чуть позже и в России за счет своего футуристичного дизайна, динамичного характера и надежности от проверенной автомобильной марки из Поднебесной. Философия бренда зашифрована в самом названии, где O («oxygen» – кислород) и MODA («modern» – современный) – получается, мода и тренды, как неотъемлемая часть жизни современного человека.

В Волгограде новым официальным дилером OMODA является компания «Арконт» на Спартановке. В стильном шоу-руме на ул. Вильнюсской, 42 представлен весь модельный ряд футуристичных автомобилей – от новых модификаций кроссовера до спортивной версии седана. Рассмотрим каждую модель подробнее.

OMODA С5





OMODA C5 – это автомобиль беспроигрышного формата кросс-купе, который выгодно выделяется из общей массы китайских машин хищной внешностью и нарядным салоном.

Смелый авангардный дизайн — это и есть суть марки OMODA. Яркие машины делают и другие компании из Китая — вспомним тот же Changan с эпатажным Uni-K, который не так давно добрался до России. Однако C5 интересен тем, что в футуристичную обертку упаковали относительно доступный даже по нынешним временам кроссовер. Цены на модель стартуют с 2,2 миллиона рублей, причем необычная цветовая гамма уже входит в стоимость – доплачивать, например, за «жемчужно-белый», «небесно-голубой» и новый «модно-красный» не придется.

Удивляет кроссовер внешним дизайном и за счет игры со светом и изгибами кузова. Широкая решетка радиатора визуально расширяет автомобиль, а резкие линии передних и задних крыльев в купе с «парящей» крышей делают облик более стремительным и спортивным. Завершает образ современная светотехника и имитация раздвоенных патрубков выхлопной системы — все по веяниям автомобильной моды последних лет.

В салоне тренды комфорта задают срезанный по нижней хорде трехспицевый руль, дуэт дисплеев под общим стеклом и минимальное количество физических кнопок. Все логично и продумано до мелочей, как и во всем, что касается OMODA.

Причем OMODA C5 не обманывает покупателя, демонстрируя лишь красивую топ-версию. Уже в базе кроссовер оснащен подвеской МакФерсон, турбомотор 1,5 л в 147 л.с., который трудится в паре с вариатором. В полноприводной версии OMODA С5 появляется турбомотором на 1,6 л в 150 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Такой тандем прекрасно показал себя на тестах в любых дорожных условиях – от городской трассы до загородного бездорожья.

OMODA S5





Бренд OMODA – это действительно отдельная философия и даже своя вселенная, в которой марка объединила собственное сообщество, неординарный подход к образу жизни, оригинальный модный дизайн и технологии.

Ярким отражением такого основательного подхода к автомобилестроению является седан OMODA S5, призванный заменить модели ушедших европейских брендов. Надо признать, это неплохо у него получается. При привычных габаритах: 4644 мм в длину, 1814 в ширину и 1493 мм в высоту седан отличается повышенным комфортом и динамичностью.

Моторная гамма представляет собой один двигатель в двух степенях форсировки: 113 л.с. и 147 л.с. Подвеска передняя типа МакФерсон, а задняя полузависимая с балкой, что сказывается вполне положительно на управляемости и плавности хода.

OMODA S5 представлена в трех вариациях: цена на комплектацию Life начинается от 2 249 900 руб., более мощная версия Tech – от 2 349 900 руб. и максимальная комплектация Ultra – от 2 549 900 руб. На сайте официального дилера представлены все модификации в наличии в Волгограде.

OMODA S5 GT





Спортивная версия седана OMODA S5 GT – это тот самый автомобиль, которому оборачиваются вслед. Он сделан без преувеличения круто и выглядит явно дороже, чем за него просят.

Спереди S5 GT встречает стильной и запоминающейся решеткой радиатора и новыми светодиодными фарами, а сзади провожает фонарями с футуристичным рисунком и парой выхлопных труб. Продолжает образ затемненная отделка кузова, колесные диски 17 диаметра и выступающие сквозь спицы оранжевые скобы тормозных суппортов.

Интерьер впечатляет даже сильнее, чем экстерьер. Экран приборной панели заключен в один блок с сенсорным дисплеем мультимедиа, переработан блок климат-контроля и тоннель между сидениями. В салоне также появились спортивные сидения и яркие акценты. Выглядит это по-настоящему эффектно и современно.

Нарочито оригинальной по дизайну OMODA S5 GT по технической начинке тоже есть чем похвастаться – например, двигателем 1,6 л в 150 лошадиных сил. Вместе с увеличенным показателем крутящего момента и работой в паре с роботизированной трансмиссией автомобиль выдает великолепную динамику в разгоне до 100 км/ч - всего 7,5 секунды.

Цены на OMODA S5 GT в Волгограде стартуют от 2 759 900 руб. в комплектации Neo и от 2 859 900 руб. в комплектации Ultra без учета различных скидок и акций от автодилера — и это за модный и динамичный «спорткар».

Все модели OMODA объединяет инновационный дизайн и технологии, надежность и высокое качество всех комплектующих. Познакомиться с ними поближе, пройти тест-драйв и приобрести можно в дилерском центре OMODA Арконт на Спартановке по адресу: г. Волгоград, ул. Вильнюсская, 42. Телефон: +7 (8442) 20-58-83.

Реклама. ООО «Арконт ВВ», ИНН 3444205044