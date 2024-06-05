



Наступление новинок на российский автомобильный рынок продолжается. Мы постепенно начинаем разбираться в названиях новых брендов, а какие-то из них уже даже узнаем в потоке. Чтобы лучше ориентироваться в моделях, V102.RU запускает новый проект «Тест-драйвы», в котором мы протестируем лучшие новинки автопрома. Первый на нашем обзоре – Changan Uni-K.

Changan Uni-K смотрится свежо, современно и, пожалуй, даже эпатажно. Особенно на фоне других доступных в России кроссоверов. Характерные детали вроде уходящей градиентом в бампер безрамочной решетки радиатора, футуристичные светодиодные фары, четыре выхлопных трубы и космический дизайн кузова заставляют публику оборачиваться, всматриваясь в шильдики — что это такое?!

— Большой премиальный внедорожник Uni-K компания Changan придумала и вывела на российский рынок относительно недавно — всего несколько лет назад. Он стал настоящей витриной технологий бренда. Когда он появился в продаже, то произвел настоящий переворот, мы не успевали поставлять автомобили в Волгоград, была огромная очередь, — говорит старший менеджер салона официального дилера FRESH Сергей Лагутин. – Сейчас автомобиль пользуется не меньшим спросом, потому что это хорошая, по-настоящему качественная замена европейских автомобилей.





Несмотря на огромную популярность, прайс на Uni-K в топовой комплектации умещается в гуманные по нынешним временам 4,2 миллиона без учета различных скидок и акций от автодилера — и это за кроссовер размером с Lexus RX. Все дело в том, что Changan — это не новая китайская марка, каких сейчас немало, а бренд с более чем 150-летней историей автомобилестроения, за которыми стоят надежность и расширенные гарантии. Он в полном смысле слова может себе позволить не гнаться за быстрой прибылью, а делать качественно, доступно и надолго.

Для справки

Китайские автомобили Changan в России обычно называют «Чанган» или «Чэнган». На самом деле правильным произношением считается «Чанъань» или «Чан ань», что означает «надежность, проверенная временем».

Автомобиль, который знает хозяина в лицо

Uni-K оснащен бесключевым доступом: еще на подходе включает иллюминацию огней, услужливо выдвигает дверные ручки. Внутри — нарочитый футуризм с изрядной примесью спорта. На нетривиальные возможности автомобиля намекают напольная педаль газа, рельефные передние кресла с интегрированными подголовниками, высокая и широкая консоль, разделяющая зоны водителя и пассажира.





Интерьер Uni-K интересен не только смелым и даже в чем-то космическим дизайном, но и приятными материалами отделки. Маркий глянец использован лишь для оформления сенсорного пульта климат-контроля. А широкую центральную консоль декорировали панелями в крупную и мелкую насечку. И, конечно, здесь очень много кожи.





Выглядит это без преувеличения круто. Самый крупный дисплей в разных вариантах показывает скорость, данные борткомпьютера и работу ассистентов вождения, а еще откликается голосовым помощником на вопросы водителя и по команде с кнопки транслирует изображение с камеры заднего вида, дублируя аналоговое салонное зеркало.









Практичность до мелочей

На фотографиях Uni-K кажется компактным, поджарым кросс-купе. На самом деле при длине 4865 мм, ширине 1948 мм и колесной базе 2890 мм флагманский Changan выглядит весьма внушительно, но при этом динамично.





Инновационный Changan продают только в пятиместном исполнении, зато задним пассажирам выделили максимум пространства. Неудивительно, что в Uni-K им более чем вольготно, особенно в коленях.





Не отстает и багажник — он достаточный. Это самое правильное слово, которое можно подобрать к объему 351 литр. Больше рядовому автолюбителю вряд ли понадобится, а для путешествий – в самый раз. Два больших чемодана войдут свободно. Погрузочная высота значительная и сложенная спинка задних сидений образует почти ровную площадку.





Техника и надежность, проверенные временем

С инженерной точки зрения Changan Uni-K — типичный современный кроссовер с несущим кузовом, установленным поперечно силовым агрегатом и независимыми подвесками McPherson. Оснащен двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Такой агрегат рекомендуется заправлять от АИ-95, тогда автомобиль прослужит долго без необходимости гарантийного техобслуживания.

— Changan Uni-K в России с 2023 года. На него действует 5 лет гарантии или 150 000 километров пробега, но никаких серьезных нареканий за все время эксплуатации у владельцев этих автомобилей в Волгограде еще не возникало, — рассказал Сергей Лагутин.





Вызывает только положительные эмоции и выбор комплектующих – уже проверенные временем и российскими дорогами Bosch, Delphi и BorgWarner. С коробкой передач все тоже отлично – восьмиступенчатая гидромеханика уже прекрасно показала себя на таких марках, как Lexus, Toyota, Volvo, BMW, Skoda и многих других.





Вау-эффект в отношении Uni-K работает и на дороге. Этот типичный городской житель на бездорожье превращается в полноприводный внедорожник. На своих огромных 21-дюймовых колесах уверенно справляется со всеми препятствиями и надежно держит траекторию. Подвеска в меру мягкая, в меру жесткая. Ее достаточно, чтобы проходить практически любые буераки. При сложных спусках можно даже отпустить педаль, и автомобиль будет плавно сам спускаться.





Если разогнаться посильнее, то устойчивость на дороге никуда не теряется. Uni-K адекватно реагирует на газ и, в отличие от многих китайских кроссоверов, не раздражает ни задумчивостью, ни резкостью. По нашим замерам двухтонный Changan тратит на разгон с места до 100 км/ч примерно 9 секунд.

Есть у Uni-K даже некое подобие автопилота, а точнее адаптивный круиз-контроль. Специальная кнопка на руле разом активирует все ассистенты, снимая с водителя задачу по поддержанию курса. Электроника даже не особо тревожится, когда отпускаешь штурвал.





Оснащение в трех комплектациях

В топовой версии Tech AWD кроссовер можно приобрести в салоне официального дилера FRESH AUTO в Волгограде за 4 239 900 рублей. Именно эта версия и считается оптимальной по соотношению «цена-качество». Разница в цене с начальной комплектацией минимальная - это главный принцип всех автомобилей Changan.

В палитре Uni-K тоже есть из чего выбрать – модель представлена шестью цветами, включая интересные оттенки «воздушный голубой» и «атомный серый». Доплачивать за них не придется.





Если делать вывод, то можно сказать уверенно - Uni-K получился ярким, мощным и динамичным. Покупателем такой машины легко представить смелого техноголика, ценящего комфорт, надежность и не потерявшего способности удивляться.





Записаться на тест-драйв Changan Uni-K можно в салоне официального дилера FRESH по адресу: Волгоград, проспект Жукова, 94Д. Телефон: +7 8442 200-847. Ежедневно с 09:00 до 21:00. Приезжайте и испытайте инновационный кроссовер сами. Уверены, вы останетесь под приятным впечатлением.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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