Модный и вместительный по привлекательной цене: первые впечатления от LIVAN X6 PRO





Пришло время открыть новые горизонты китайских автомобилей, а также развенчать мифы, которые окружают транспортные средства, рождённые в Поднебесной! Итак, знакомьтесь, LIVAN X6 PRO – среднеразмерный кроссовер от суббренда Geely, который, безусловно, заслуживает пристального внимания всех ценителей надежности, комфорта и безопасности.

Безупречная надежность

Убедительная надежность LIVAN X6 PRO обусловлена происхождением его «сердца», т.е. четырёхцилиндрового турбодвигателя, который изготовлен совместно со шведскими инженерами, что само по себе является гарантией качества. Этот агрегат уже давно зарекомендовал себя как прочный и долговечный, которому можно безоговорочно доверять в любых ситуациях, благодаря чему автомобиль легко справляется с городскими и загородными поездками, а этот факт действует как бальзам на душу для всех автолюбителей без исключения.





Идеальный двигатель работает в гармонии с 7-ступенчатым роботом и вместе они создают тандем, делая вождение плавным и отзывчивым.

Производитель заявляет, что эффективность «робота» составляет 97,3%, и это на 2-7% выше, чем у обычного сцепления мокрого типа. Скорость переключения передач – 0,2 секунды. А экономия топлива – на 10% лучше по сравнению с «автоматом» (6,3 литра на 100 км пути).





Понятно, что «робот» также из семейства Geely, а, значит, уже прошедший эксплуатационный тест и зарекомендовавший себя как максимально надежный. Это особенно приятно для водителей, ценящих динамичность и контроль над автомобилем. Ощущение безопасности и комфорта, сопряженные с экономичностью во время поездки, бесконечно важны в путешествии с семьей и близкими людьми.

Идеальная управляемость

Внимание, у LIVAN X6 PRO сзади не скрученная балка, а независимая подвеска, что заставляет автомобиль вести себя на дороге уверенно и стабильно. В отличие от скрученной балки данная подвеска обеспечивает лучшую устойчивость на дороге и комфортность поездок. Даже на неровных поверхностях автомобиль ведет себя предсказуемо и уверенно, что особенно важно во время следований на большие расстояния.





Комфорт дополняет наличие круиз-контроля с фиксированной скоростью CCS, который устраняет усталость ног, возникающую при длительном нажатии на педаль акселератора, и работает в скоростном диапазоне 30-150 км/ч. Более того, у водителя в наличии три режима движения на выбор: Comfort, Sport и Eco, охватывающих большинство сценариев использования.

Важно, что присутствует функция памяти режимов, которая запоминает последний выбор автовладельца.

Уникальный дизайн

Многие считают, что китайские производители просто копируют западные модели. Но что касается LIVAN X6 PRO, то он удивляет уникальным минималистичным дизайном приборной панели. И это удобное решение: вся информация, которую нужно видеть водителю, находится прямо перед его глазами.





В LIVAN X6 PRO всё выглядит ультрасовременно и космически стильно, при этом делая управление автомобилем интуитивно понятным и, следовательно, ещё более приятным.

LIVAN X6 PRO не просто автомобиль, а результат совмещения передовых технологий и инноваций. Этот кроссовер предлагает надежность, стиль и комфорт, которые могут удовлетворить даже самых требовательных автолюбителей. Независимо от того, новичок за рулем или опытный водитель, LIVAN X6 PRO способен приятно удивить своими возможностями.





Цены стартуют с отметки 2 329 900 рублей (Luxury, 147 л.с.). Далее по нарастающей: Premium (147 л.с.) — 2 439 900 рублей и Flagship (174 л.с.) — 2 529 900 рублей. Все комплектации в наличии!

Ознакомиться с модельным рядом, пройти тест-драйв и приобрести автомобиль, можно в дилерском центре LIVAN на Спартановке по адресу: г. Волгоград, ул. Вильнюсская, 42/2.

Подробнее на сайте LIVAN Арконт — Livan-vlg.ru.

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