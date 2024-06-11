Значительный рост числа обращений к врачам после укусов животных фиксируют специалисты Роспотребнадзора в Волгоградской области в текущем году, передает V102.RU.

- С начала 2024 года количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными, составило 4911 человек, что на 3,7% превышает количество случаев за аналогичный период 2023 года и на 47,7% среднемноголетний уровень, - сообщили в территориальном управлении.

Среди населения Волгоградской области случаев заболевания бешенством в 2023 году и истекший период 2024-го не зарегистрировано.

Справка.

Бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое заканчивается летальным исходом. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Вирус передается человеку от больного животного через укус или инфицированную слюну.

В этом случае необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Затем пройти специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной.