В Волгоградской области внесены изменения в положение о компенсациях, дополнительной оплате труда и иных выплатах в период подготовки и проведения выборов губернатора, депутатов облдумы и референдума, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное постановление избирательной комиссии региона.

Согласно документу, размер дополнительного вознаграждения члену избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса, работающему не на постоянной (штатной) основе за один час работы составит 117 рублей. Для членов ТИК – от 64 до 72 рублей в зависимости от должности, а членам УИК – от 42 до 59 рублей за час работы соответственно.

Напомним, что выборы губернатора и депутатов Волгоградской облдумы, а также в органы местного самоуправления пройдут в течение трех дней 6,7 и 8 сентября этого года.

Фото: архив V102.RU