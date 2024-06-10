Лучших врачей наградили в Волгоградской области

Сегодня, 10 июня, в Волгограде прошел торжественный прием в честь Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Как сообщили V102.RU в областной думе, яркие и талантливые представители этой профессии, победившие в конкурсе «Лучший врач Волгоградской области–2024», получили заслуженные награды.

С профессиональным праздником медиков поздравили спикер облдумы Александр Блошкин, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, руководители здравоохранения региона и лечебных учреждений, отраслевого профсоюза.

- Вы помогаете людям преодолевать недуг, побеждать боль, возвращаете пациентам, их родным и близким надежду на полноценную и счастливую жизнь. Сотрудники здравоохранения всегда находятся на передовой. Еще вчера они самоотверженно и мужественно трудились в реанимациях и «красных зонах», отдавая все силы на фронте борьбы с коронавирусом. Время продолжает испытывать наших медиков на прочность и в период проведения специальной военной операции, - сказал председатель облдумы. - Мы гордимся тем, что специалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали первый в мире препарат для регенерации костной ткани. Это станет неоценимой помощью для восстановления здоровья наших бойцов, сражающихся в зоне специальной военной операции.

В числе награжденных - сотрудники Волгоградского государственного медицинского университета: заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Ольга Курушина, профессор кафедры кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО, заведующий отделением кардиохирургии Клиники №1 ВолгГМУ Павел Мозговой, заведующий кафедрой оториноларингологии Наталья Тарасова.

Всем медикам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Волгоградской областной Думы, а также дипломы победителям ежегодного конкурса «Лучший врач Волгоградской области».

Ранее, напомним, список победителей из 27 специалистов был озвучен экспертами по итогам регионального этапа «Лучший врач Волгоградской области-2024».