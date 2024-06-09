



В Дубовском районе Волгоградской области приостановлено централизованное водоснабжение большей части Горноводяного сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё десять дней назад произошла авария на местном трубопроводе, однако специалисты не могут приступить к её ликвидации из-за отсутствия необходимой строительной техники.

- Уже десять дней длится эта эпопея. Практически все подворья находятся без питьевой воды. Всё дело в том, что коммуникации уже давно пришли в негодность. У нас по селу проложен магистральный трубопровод из асбеста. Ему уже порядка 70 лет. Он выработал свой ресурс ещё несколько десятилетий назад, однако магистраль никто не меняет. Вот сейчас опять где-то произошло разрушение линии, - рассказала местная жительница Екатерина Кулагина.

По словам сельчан, оперативно отремонтировать сети у коммунальщиков не выходит.

- У них всё время какие-то отговорки. То техники нет, то водителя экскаватора найти не могут, то солярка закончилась, - добавила женщина.

В единой диспетчерской службе района журналистам подтвердили, что неоднократно фиксировали обращения от жителей Горноводяного.

- Буквально вчера было сразу несколько жалоб. Выходили на главу местной администрации. Она подтвердила, что произошла крупная авария. В настоящее время организован подвоз питьевой воды. По часам осуществляются попытки подачи воды по повреждённому водопроводу, - уточнила диспетчер.

При этом сельчане утверждают, что перечисленные меры действительно имели место быть, но ими не так уж и просто воспользоваться.

- Воду первые дни после аварии подавали вечером, на несколько часов. В 18:00 её отключали. Естественно, у нас многие работают в Дубовке, в Волгограде. Люди рано уезжают из дома и поздно возвращаются. Запастись водой в таких условиях было попросту невозможно. Да и далеко не до всех хозяйств она доходила. Последние несколько дней подача воды полностью приостановлена. Вот и выживай как хочешь, - пояснила Екатерина Кулагина.

На приостановке даже временного водоснабжения настояли экстренные службы. По информации сельчан, во время коммунальных экспериментов с подачей воды по повреждённой магистрали часть коммунального ресурса уходила в землю и размыла фундамент одного из жилых домов.

- Там у женщины подвал полностью ушёл под воду. Специалисты боятся, что дом начнёт разрушаться. Поэтому спасатели и запретили временную подачу воды, - добавила местная жительница.

Согласно видеозаписи, оказавшейся в распоряжении редакции, оставшиеся посреди лета без важнейшего коммунального ресурса сельчане решили взять ситуацию в свои руки и предложили главе поселения помощь. В частности, граждане пообещали бесплатно предоставить экскаватор и работников. Однако глава местной администрации от неё отказалась.

- У нас экскаватор-то есть. Наших специалистов я знаю. Они добросовестно работают. А кто у вас экскаваторщик? Здесь нужна ювелирная работа. Там проходят электрокоммуникации. И неизвестно, куда это всё вылезет, - рассказала в беседе с местными жителями глава Горноводяного сельского поселения Ирина Горшкова.

При этом, по признанию руководительницы, один из добросовестных бульдозеристов исчез, а второй не отвечает на звонки руководителя.

- Не понимаю, что это: гордость, глупость или безнаказанность? Люди сидят без воды, и никто не хочет решать эту проблему. Я работаю в благотворительной организации. У нас есть свой новый бульдозер и специалист, который готов всё сделать. Но получается, что власти и от нашей помощи отказываются, и сами решить проблему не могут, - подытожила Екатерина Кулагина.

Отметим, в настоящее время жители села уже написали заявления в районную администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Если и это не поможет вернуть в Горноводяное воду, то доведённые до отчаяния сельчане планируют провести общий сход и записать коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Фото из архива ИА «Высота 102» / видео Екатерина Кулагина