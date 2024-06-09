Общество

Под Волгоградом село Горноводяное десять дней выживает без водоснабжения

Общество 09.06.2024 16:25
0
09.06.2024 16:25


В Дубовском районе Волгоградской области приостановлено централизованное водоснабжение большей части Горноводяного сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё десять дней назад произошла авария на местном трубопроводе, однако специалисты не могут приступить к её ликвидации из-за отсутствия необходимой строительной техники.

- Уже десять дней длится эта эпопея. Практически все подворья находятся без питьевой воды. Всё дело в том, что коммуникации уже давно пришли в негодность. У нас по селу проложен магистральный трубопровод из асбеста. Ему уже порядка 70 лет. Он выработал свой ресурс ещё несколько десятилетий назад, однако магистраль никто не меняет. Вот сейчас опять где-то произошло разрушение линии, - рассказала местная жительница Екатерина Кулагина.

По словам сельчан, оперативно отремонтировать сети у коммунальщиков не выходит.

- У них всё время какие-то отговорки. То техники нет, то водителя экскаватора найти не могут, то солярка закончилась, - добавила женщина.

В единой диспетчерской службе района журналистам подтвердили, что неоднократно фиксировали обращения от жителей Горноводяного.

- Буквально вчера было сразу несколько жалоб. Выходили на главу местной администрации. Она подтвердила, что произошла крупная авария. В настоящее время организован подвоз питьевой воды. По часам осуществляются попытки подачи воды по повреждённому водопроводу, - уточнила диспетчер.

При этом сельчане утверждают, что перечисленные меры действительно имели место быть, но ими не так уж и просто воспользоваться.

- Воду первые дни после аварии подавали вечером, на несколько часов. В 18:00 её отключали. Естественно, у нас многие работают в Дубовке, в Волгограде. Люди рано уезжают из дома и поздно возвращаются. Запастись водой в таких условиях было попросту невозможно. Да и далеко не до всех хозяйств она доходила. Последние несколько дней подача воды полностью приостановлена. Вот и выживай как хочешь, - пояснила Екатерина Кулагина.

На приостановке даже временного водоснабжения настояли экстренные службы. По информации сельчан, во время коммунальных экспериментов с подачей воды по повреждённой магистрали часть коммунального ресурса уходила в землю и размыла фундамент одного из жилых домов.

- Там у женщины подвал полностью ушёл под воду. Специалисты боятся, что дом начнёт разрушаться. Поэтому спасатели и запретили временную подачу воды, - добавила местная жительница.

Согласно видеозаписи, оказавшейся в распоряжении редакции, оставшиеся посреди лета без важнейшего коммунального ресурса сельчане решили взять ситуацию в свои руки и предложили главе поселения помощь. В частности, граждане пообещали бесплатно предоставить экскаватор и работников. Однако глава местной администрации от неё отказалась.

- У нас экскаватор-то есть. Наших специалистов я знаю. Они добросовестно работают. А кто у вас экскаваторщик? Здесь нужна ювелирная работа. Там проходят электрокоммуникации. И неизвестно, куда это всё вылезет, - рассказала в беседе с местными жителями глава Горноводяного сельского поселения Ирина Горшкова.

При этом, по признанию руководительницы, один из добросовестных бульдозеристов исчез, а второй не отвечает на звонки руководителя.

- Не понимаю, что это: гордость, глупость или безнаказанность? Люди сидят без воды, и никто не хочет решать эту проблему. Я работаю в благотворительной организации. У нас есть свой новый бульдозер и специалист, который готов всё сделать. Но получается, что власти и от нашей помощи отказываются, и сами решить проблему не могут, - подытожила Екатерина Кулагина.

Отметим, в настоящее время жители села уже написали заявления в районную администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Если и это не поможет вернуть в Горноводяное воду, то доведённые до отчаяния сельчане планируют провести общий сход и записать коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Фото из архива ИА «Высота 102» / видео Екатерина Кулагина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2024 18:04
Общество 09.06.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 17:19
Общество 09.06.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 15:40
Общество 09.06.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 14:08
Общество 09.06.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 13:24
Общество 09.06.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 12:33
Общество 09.06.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 12:06
Общество 09.06.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 10:39
Общество 09.06.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 10:03
Общество 09.06.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 09:59
Общество 09.06.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 08:00
Общество 09.06.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2024 22:18
Общество 08.06.2024 22:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2024 21:56
Общество 08.06.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2024 19:50
Общество 08.06.2024 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2024 19:34
Общество 08.06.2024 19:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
Золотой метр: в России на четверть подорожала стоимость квартир в новостройкахСмотреть фотографии
17:19
«Светлые волосы и голубые глаза»: подозрительный мужчина со сладостями напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Бастрыкин потребовал проверить условия проживания многодетной семьиСмотреть фотографии
16:55
Под Волгоградом вернули в интернат четырёх убежавших девочек-подростковСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом село Горноводяное десять дней выживает без водоснабженияСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде на благоустройство территории онкодиспансера потратят 46 млн рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский «Ротор» проведет подготовку к матчу с «Новосибирском» на выездеСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде новая рабочая неделя начнётся с 6-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде ищут родных потерявшей дорогу домой 90-летней бабушкиСмотреть фотографии
13:14
Закупились водой и продуктами: в Дубовке заметили сбежавших из детдома подростковСмотреть фотографии
12:33
Не прошло и 18 лет: в России пообещали синхронизировать школьную программу с заданиями ЕГЭСмотреть фотографии
12:06
Временную схему движения введут на трассе через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
11:35
В Волжском разыскивают водителя, сбившего школьника на ул. ХарламоваСмотреть фотографии
11:11
Пропавшего велосипедиста нашли повешенным на дереве под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
В ГАИ назвали виновника жесткого ДТП на перекрестке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:39
Волгоградка рассказала, как в 15 лет заработала первые 100 тысячСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцам посоветовали каждый час уходить на отдых из-за жарыСмотреть фотографии
09:59
«Это нужно просто пережить»: энтомолог рассказала, почему в Волгограде нельзя вытравить всю мошкуСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде отремонтируют разрушающееся общежитие чулочно-трикотажной фабрикиСмотреть фотографии
23:37
Бастрыкин поручил СУ СК расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:18
Волгоградцы сообщают о массовом сбое в работе TelegramСмотреть фотографии
22:04
Легенда волгоградского футбола уйдет с поста главного тренера «Краснодара-2»Смотреть фотографии
21:56
Новая неделя испытает волгоградцев жарой до +37º и магнитной бурейСмотреть фотографии
21:28
Денис Бояринцев: Приложим все усилия для выхода «Ротора» в Первую лигуСмотреть фотографии
20:50
В Волжском Mercedes опрокинул легковушку на крышу в ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографии
19:50
«Экзамен не должен обернуться неврозом»: волгоградский учитель — о результатах ЕГЭ и амбициях «стобалльников»Смотреть фотографии
19:34
Путин наградил ректора и политиков из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
После ничьи с «Уфой» волгоградский «Ротор» поборется за выход в Первую лигуСмотреть фотографии
17:57
Под Волгоградом ищут пятерых сбежавших воспитанниц детдомаСмотреть фотографии
17:00
«Сильные мужчины не могли сдержать слез»: лишившийся ноги участник СВО из Волгограда поднялся на вершину ЭльбрусаСмотреть фотографииCмотреть видео
 