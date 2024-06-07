



Андрей Бочаров вечером 7 июня подвел итоги текущей работы делегации Волгоградской области на ПМЭФ-2024. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор, его замы и другие представители региона подписали ряд принципиальных соглашений, по отдельным направлениям достигнуты новые договоренности с партнерами.

– Состоялся ряд встреч, которые позволяют говорить, что реализуемые в регионе проекты востребованы и эффективны. Одна из ключевых тем – реализация проекта «Север-Юг», – сказал Андрей Бочаров. – У Волгоградской области в этом направлении есть хорошие возможности, сформированные нами предложения поддерживаются на федеральном уровне. Получен ряд подтверждений по новым инициативам, в том числе на территории особой экономической зоны «Химпром» — подписано соглашение по проекту, который будет реализован на площадке. Это знаковый шаг. Также рассмотрены вопросы создания кампуса и реализации образовательных проектов с крупнейшими компаниями.

Сегодня же, 7 июня, Андрей Бочаров обсуждал подготовку востребованных кадров с заместителем председателя правления ПАО Сбербанк Ольгой Голодец. Напомним, что в Волгограде в настоящее время реализуют совместный со Сбером проект «Школа 21» в этой сфере. Также речь шла о реабилитации участников СВО. К слову, волгоградский опыт передачи бойцам автомобилей уже рекомендовано распространить на регионы России.

Отдельное внимание волгоградцы уделили на полях ПМЭФ-2024 реализации индустриальных и инфраструктурных инвестпроектов.

– Вопросы развития в Котельниковском районе комплекса по разработке крупнейшего в России месторождения калийных солей, подготовки кадров для ГОКа рассмотрены на рабочей встрече Андрея Бочарова с председателем совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорем Нечаевым, – передает пресс-служба обладмина. – Перспективные совместные инфраструктурные проекты обсуждались на встрече губернатора Андрея Бочарова с главным исполнительным директором ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадимом Воробьевым и генеральным директором ПАО «ЭЛ5-Энерго» Алибеком Тналиным.

Вопросы экологии обсуждались Андреем Бочаровым на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, а с губернатором Ростовской области Василием Голубевым глава региона обсуждал совместные задачи по обводнению рек Донского бассейна.

– Площадка Петербургского международного экономического форума интересная, значимая. Здесь можно встретить представителей власти и бизнеса, обговорить проекты, обменяться мнениями. И мы можем сказать, что задачи, поставленные Президентом России, будут неукоснительно выполнены на территории Волгоградской области, – подвел итоги плодотворного дня на ПМЭФ-2024 Андрей Бочаров.

Как сообщает ИА «Высота 102», делегация Волгоградской области продолжит работу на форуме и завтра, 8 июня.