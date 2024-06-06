В Волгограде ищут водителя, сбежавшего с места ДТП возле «Торгушки»





В Волгограде полицейские разыскивают водителя автомобиля LADA. Как сообщает ИА «Высота 102», 5 июня в Ворошиловском районе мужчина врезался в BMW, после чего бросил поврежденную «двенадцатую», скрывшись с места происшествия.

- В 14:10 неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», напротив дома №7 «а» по ул. Ким совершил наезд на стоящий на перекрестке автомобиль «БМВ» под управлением 53-летнего водителя. После чего водитель автомобиля «ВАЗ-2112» с места ДТП скрылся, ведется его розыск, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения водитель BMW получил травмы и был доставлен в одну из больниц регионального центра.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области