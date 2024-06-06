Общество

Дорогой мой борщ: суповой набор продуктов снова вырос в цене в Волгоградской области

Общество 06.06.2024 12:13
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06.06.2024 12:13


В Волгоградской области существенно подорожали продукты, необходимые для приготовления борща. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю овощной набор для супа подорожал более чем на 16%. Подросла и стоимость говядины, по данным статистиков. 

Так, цены на картофель выросли за неделю на 4,3% - до 44,19 рублей за кг. Морковь подорожала еще больше - на 6,2% (56,37 рублей за килограмм). Стоимость лука увеличилась на 2,2% - до 38,11. Свекла стоит теперь 65,02 рублей, что на 3,9% больше, чем на предыдущей неделе. 

Из хороших новостей – капуста подешевела и килограмм в регионе продают в среднем за 41,52 рублей. Это на  3,9% меньше, чем на предыдущей неделе. 

К слову сметана, которой многие любят заправлять борщ, тоже подорожала. По сообщению Волгоградстата, в данном случае цена выросла на 1,35%. 

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