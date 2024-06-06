



В Волгоградской области существенно подорожали продукты, необходимые для приготовления борща. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю овощной набор для супа подорожал более чем на 16%. Подросла и стоимость говядины, по данным статистиков.

Так, цены на картофель выросли за неделю на 4,3% - до 44,19 рублей за кг. Морковь подорожала еще больше - на 6,2% (56,37 рублей за килограмм). Стоимость лука увеличилась на 2,2% - до 38,11. Свекла стоит теперь 65,02 рублей, что на 3,9% больше, чем на предыдущей неделе.

Из хороших новостей – капуста подешевела и килограмм в регионе продают в среднем за 41,52 рублей. Это на 3,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

К слову сметана, которой многие любят заправлять борщ, тоже подорожала. По сообщению Волгоградстата, в данном случае цена выросла на 1,35%.