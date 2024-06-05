Совпали ОРВИ и СВО: перевозчика наказали за транспортный коллапс в «Родниковой долине» Волгограда

Перевозчик «Волгоградский автобусный парк», который обслуживал автобусный маршрут №85, понес ответственность за транспортный коллапс в декабре 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на судебные постановления, исполнительному директору предприятия Дмитрию Левинцову назначено административное наказание в виде предупреждения, а возглавляемое им юридическое лицо оштрафовано на 947 710 рублей.

Административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ за неисполнение перевозчиком обязательств, предусмотренных контрактом, было возбуждено в феврале 2024 года заместителем прокурора Волгограда после месяца транспортных страданий горожан, проживающих в ЖК «Родниковая долина».

Прокуроры в ходе рассмотрения дела ссылались на публикации в средствах массовой информации, в том числе на сообщения V102.RU о жутких давках в автобусе №85, многочасовых очередях на морозе, а также на обращение многодетного отца ребенка-инвалида, пережившего этот транспортный кошмар.

Согласно материалам дела, срыв графика транспортного обслуживания населения произошел в Волгограде в период с 1 по 31 декабря 2023 года. Указано, что из 4660 запланированных рейсов по городскому маршруту №85 «Жилгородок - Родниковая Долина» было выполнено только 2692 рейса, что составляет 57,77%. Протяженность маршрута составляет 24 км.

Исполнительный директор ООО «Волгоградский автобусный парк», которое на тот момент обслуживало указанный маршрут, вину признал, но пояснил, что все произошло непреднамеренно.

- В декабре 2023 года случилась острая нехватка рабочей силы, большая часть рабочего состава убыла на СВО, 143 водителя находились на листке нетрудоспособности, - приводятся объяснения перевозчика.





На фото читателей: очередь на автобус в декабре 2023 года

За неисполнение контракта в декабре 2023 года на предприятие были наложены серьезные штрафные санкции. Так, если общее вознаграждение за этот месяц должно было составить 2 592 719 рублей, то в итоге с вычетом штрафов у перевозчика осталось только 493 719 рублей, которые пошли на зарплату и топливо. Левинцов просил суд все это учесть при принятии решения и строго его не наказывать.

Указывается, что перевозчик пытался выйти из транспортного пике. Для этого даже повысили зарплату оставшимся в строю водителям, привлекли работников с других площадок холдинга и отдали маршрут №21 на обслуживание «ВПАТП №7», так как произошло наложение действия двух госконтрактов. Однако принятых мер все равно оказалось недостаточно.

Представители департамента городского хозяйства Волгограда, который в этом деле выступали потерпевшей стороной, на суд не явились, предоставив письменные пояснения. В них отмечается, что в декабре 2023 года на маршрут №85 в среднем выпускалось 10,1 единицы при плане 17 единиц. Претензии и штрафные санкции из-за нарушений условий контракта были выставлены перевозчику за декабрь в сумме 2,1 миллиона рублей, а за весь 2023 год в размере 8,7 миллиона рублей.

В итоге по результатам конкурсных процедур обслуживание маршрута №85 с 1 января стал осуществлять муниципальный перевозчик МУП «ВПАТП №7».

Коллаж: Павел Мирошкин / V102.RU