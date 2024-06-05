



В Волгограде водитель поливомоечной машины порадовал участников движения водяной аркой на проспекте Ленина. Как рассказали водители ИА «Высота 102», вместо того чтобы лить воду по старинке на плавящийся асфальт, водитель спецтехники направил струи воды в небо – в результате под импровизированным дождем оказались и проезжая часть, и многочисленные автомобили.

Необычное видео волгоградцы сняли днем 5 июня неподалеку от остановки «Дворец спорта». Отметим, что в Волгограде столбики термометров показывают сегодня +34 градуса в тени. В связи с этим горожане буквально изнывают от зноя, а потому необычную поливомоечную машину многие приветствовали с улыбкой.







– Как в песне, если ее перефразировать, дождь и радость он приносит людям. Как мираж в пустыне, честное слово, – комментируют горожане.

Напомним, что синоптики в Волгоградской области прогнозируют аномальную жару до 6 июня. В пятницу, 7 июня, столбики уличных термометров опустятся до более комфортных значений.

Видео: читатели V102.RU