В Волгоградской области синоптики прогнозируют усиление жары. Согласно данным Волгоградского ЦГМС, 5 июня в отдельных районах региона в тени температура поднимется днем до отметки +41 градус. В Волгограде при этом будет лишь на пару градусов прохладнее.

Самым жарким на текущей неделе днем обещает быть среда. 5 июня синоптики не прогнозируют осадков, а порывы юго-западного ветра не превысят 11 метров в секунду.

– Температура воздуха днем в середине рабочей недели днём ожидается в пределах от +30 до +35 градусов. В отдельных районах прогнозируется сильная жара – +40...+41 градус в тени, – говорится в прогнозе синоптиков.

В четверг, 6 июня, местами в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, которые, впрочем никак не охладят регион – в среднем прогнозируется до +37 градусов, местами – до 41 градуса.

В ночь на 7 мая возможны дожди, а днем в пятницу в отдельных районах ожидаются грозы с усилением ветра до 20 м/с. В случает осадков ожидается понижение температуры воздуха в среднем по региону до +27 градусов. Лишь местами будет до +32 градусов.

Что касается областного центра, то максимальная температура – +38 градусов в тени ожидается 6 июня. В пятницу в Волгограде должно похолодать до +30 градусов.