Общество

В Волгоградской области 18 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

Общество 05.06.2024 12:17
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05.06.2024 12:17


В Волгоградской области подвели итоги единых государственных экзаменов по литературе и химии. Как сообщает ИА «Высота 102», 18 выпускников учебных заведений региона получили по итогам испытаний высший бал. Больше всего стобалльников на текущий момент среди учащихся, сдававших ЕГЭ по литературе.  

ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали 12 выпускников: 

  • Волгоград – учащиеся гимназий №5 и №17, лицеев №5 и №6, школы №33 и «Поколение»,
  • Волжский – учащиеся школы №19 и лицея №1,
  • Палласовка – учащиеся школы №2,
  • Суровикино – учащиеся школы №2,
  • Камышинский район – учащиеся Умётовской школы.

100 баллов по итогам ЕГЭ по химии получили 6 выпускников: 

  • Волгоград –  учащиеся школы №5 и лицей №9,
  • Михайловка – учащиеся школы №2,
  • Еланский район – учащиеся школы №2, 
  • Ленинский район – учащиеся школы №1,
  • Петров Вал – учащиеся школы №31.

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