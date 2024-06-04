Запрет на движение фур по Волжской ГЭС продлили до конца июня

В Волгоградской области продлили ограничение движения грузового транспорта через Волжскую ГЭС. По информации облкомтранса, запрет связан с проведением ремонтных работ на пролетных строениях. При этом он не распространяется на легковой и общественный транспорт.

В комитете напоминают, что ограничения введены с апреля этого года. Водителям грузовых автомобилей предлагают проезжать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском. Однако в данном случае действуют ограничения по времени.

– С 6 по 30 июня приказом комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 04.06.2024 № 92-п грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу в период с 22.00 до 07.00, – уточняют в обладмине. Также отмечается, что речь идет о транзитном грузовом транспорте.



