Общество

Запрет на движение фур по Волжской ГЭС продлили до конца июня

Общество 04.06.2024 17:57
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04.06.2024 17:57


В Волгоградской области продлили ограничение движения грузового транспорта через Волжскую ГЭС. По информации облкомтранса, запрет связан с проведением ремонтных работ на пролетных строениях. При этом он не распространяется на легковой и общественный транспорт. 

В комитете напоминают, что ограничения введены с апреля этого года. Водителям грузовых автомобилей предлагают проезжать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском. Однако в данном случае действуют ограничения по времени. 

С 6 по 30 июня приказом комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 04.06.2024 № 92-п  грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу в период с 22.00 до 07.00, – уточняют в обладмине. Также отмечается, что речь идет о транзитном грузовом транспорте. 


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