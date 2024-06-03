Общество

Экс-глава волгоградского погрануправления Синицын получил перевод в СКФО

Общество 03.06.2024 19:03
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03.06.2024 19:03


Полковник Вадим Синицын, возглавлявший Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области, продолжит работать Северо-Кавказском федеральном округе. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-глава волгоградского погрануправления займет должность руководителя ПУ ФСБ по Республике Ингушетия. 

О смене руководства в пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области стало известно 3 июня. Днем в понедельник встречу с новым начальником – Александром Маячкиным – провел губернатор региона Андрей Бочаров. На встрече присутствовал и Вадим Синицын. Глава региона поблагодарил его за профессиональное и ответственное отношение к выполнению поставленных задач, а также отметил выстроенное конструктивное взаимодействие с погрануправлением. 

Напомним, что Вадим Синицын руководил ПУ ФСБ России по Волгоградской области с июля 2021 года. 

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