Общество

«Смотрите, чё делается!»: полчище саранчи марширует к домам под Волгоградом

Общество 03.06.2024 16:49
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03.06.2024 16:49


Жители Иловлинского района Волгоградской области опубликовали новое видео с полчищем саранчи, теперь у хутора Песчанка, передает V102.RU.

В конце мая, напомним, огромное количество этих насекомых, которые еще не встали на крыло и передвигаются по земле, сняли на видео в хуторе Краснодонский. От количества саранчи тогда проезжая часть приобрела зловещий черный цвет. Теперь она добралась и до хутора Песчанка, который находится примерно в 18 км от Краснодонского. 

- Саранча, смотрите, в Песчанку идет! Смотрите, чё делается! Чё, делается! Какой ужас, - эмоционально комментирует за кадром автор видео. - Никто не травит. И это уже всё приближается к домам, какой кошмар! Это полчище идет к домам!

В Россельсхозцентре ранее сообщали, что в курсе ситуации с саранчой в Иловлинском районе и обещали истребить вредителя. Отметим, что после появления видео из Краснодонского, буквально на следующий день в профильном комитете администрации региона проинформировали, что возле этого населенного пункта от саранчи было обработано 120 гектаров. 

Видео: Волгоград №1 / t.me

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