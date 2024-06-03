Волгоградская область сохранила 49-е место в рейтинге благосостояния семей





Волгоградская область второй год подряд занимает 49-ю из 85 возможных строчек во Всероссийском рейтинге благосостояния семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, подготовленное по заказу РИА Новости, потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической волгоградской семьи с одним ребёнком, за вычетом минимального перечня расходов, в 2023 году составил 50 тыс. рублей.

По информации экспертов, в семьях с двумя детьми свободных денежных средств и того меньше.

- Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов находится на уровне 35,4 тыс. рублей, — говорится в исследовании.

Напомним, по итогу 2021 года Волгоградская область занимала в рейтинге благосостояния семьи 47-ю позицию. О причинах отсутствия положительной динамики в данном рейтинге, несмотря на предпринимаемые властями меры, составителями исследования не сообщается.