Общество

Бывший мэр Котово Лесниченко идет под суд за подлог и превышение полномочий

Общество 03.06.2024 06:37
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03.06.2024 06:37


В Волгоградской области следователи завершили сбор доказательной базы по уголовному делу в отношении ещё одного представителя муниципальных властей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку делопроизводства, на этот раз под суд идёт бывший глава администрации Котово Сергей Лесниченко.

Следственные органы предъявили экс-чиновнику обвинение в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В рамках ст. 292 ч. 2, ст. 286 ч. 3 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей и лишения свободы на срок до 10 лет.

Дело будет рассмотрено Котовским районным судом. Первое заседание состоится 10 июня 2024 года.

Криминальный шлейф тянется за Сергеем Лесниченко на протяжении нескольких лет. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возбуждении уголовного дела, связанного с махинациями при благоустройстве в Котово на территории парка «Центральный» спортивной площадки. Кроме того, редакция рассказывала и историю обновления проезжей части по ул. Дачной, где практически сразу после ремонта появились выбоины и очаги выкрашивания асфальта.

Впоследствии обстоятельства освоения на ремонте этой дороги 30 млн рублей также привлекли внимание правоохранительных органов. Следственное управление СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело, а бывший глава Котово Сергей Лесниченко, который подписал акты приема работ, вскоре покинул свой пост и нашел себе новую работу в администрации Моисеевского сельского поселения.

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