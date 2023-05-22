Борьба с коррупцией

Экс-мэра в Волгоградской области заподозрили в афере с деньгами нацпроекта

Борьба с коррупцией 22.05.2023 17:14
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22.05.2023 17:14


В Котово Волгоградской области разразился новый уголовный скандал. Как стало известно V102.RU, следователи заинтересовались благоустройством парка «Центральный», первый этап которого был закончен еще в 2018 году. В деле может фигурировать бывший глава администрации городского поселения Котово Мирон Пьянков.По сведениям информагентства, поводом для возбуждения уголовного дела стала история с баскетбольной площадкой, которая была возведена в городе в рамках первого этапа благоустройства парка «Центральный». Подрядчиком первого этапа стал местный депутат и бизнесмен Владимир Давид, освоивший в 2018 году 8,2 миллиона рублей из средств нацпроекта, которые были выделены на парк.

Как сообщало информагентство, в 2019 году жители с удивлением увидели, что покрытие баскетбольной площадки стало выкрашиваться, а потом она и вовсе заросла травой. Играть в баскетбол на ней стало опасно. И через некоторое время все, что осталось от площадки, демонтировали вместе со стойками для колец. При этом, судя по данным сайта госзаказов, на баскетбольную площадку из выделенных средств нацпроекта «Жилье и городская среда» ушло около 1 миллиона рублей.

Теперь уже тоже бывший глава городского поселения Сергей Лесниченко в беседе с корреспондентом V102.RU осенью прошлого года объяснял исчезновение баскетбольной площадки недоработками в проекте. По словам бывшего мэра Котово, проектировщики «забыли» предусмотреть защитный слой в покрытии, из-за чего, мол, площадка и рассыпалась. При этом чиновник посетовал, что в стремлении сэкономить подготовку проекта доверили чуть ли не студентам. По объяснению Лесниченко, площадку пришлось снести совсем из соображений безопасности.


Между тем, Мирон  Пьянков  в настоящее время возглавляет отдел по общим и организационным вопросам администрации Котовского района. Именно он подписал акты выполненных Владимиром Давидом работ, будучи главой городского поселения.

В СУ СК по Волгоградской области в ответе на редакционный запрос V102.RU не стали называть имена фигурантов уголовного дела, сославшись на тайну следствия. Тем не менее, сообщили, что в производстве следователей Котовского межрайонного следственного отдела  находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в крупном размере.

– В рамках расследования указанного уголовного дела сотрудниками территориального подразделения проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в том числе, следователями проведены осмотры и обысковые мероприятия. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к`совершению преступления, – говорится в ответе.


Корреспондент V102.RU связался с депутатом Владимиром Давидом, который рассказал свою версию произошедшего.

– Когда мы выиграли аукцион, увидели, что в проекте много недоработок, – пояснил бизнесмен. – Дело было даже не только в этой баскетбольной площадке. Так, пешеходные дорожки по проекту были почему-то без бордюров. А мост спроектировали длиной всего в шесть метров. Такой длины не хватало даже до половины водоема. В итоге мы сделали мост длиной в 13 метров. Что касается площадки, то в проекте было указано лишь об одном выравнивающем слое, без какой-либо защиты. Мы обратили на это и на многочисленные другие подобные нюансы внимание заказчика. Направляли в администрацию городского поселения письма, но не получали на них ответов. В итоге мы были вынуждены были делать все так, как указывалось в проекте.

По словам Владимира Давида, работы были приняты администрацией без каких-либо замечаний.

– После сдачи первого этапа парка мы выполняли еще работы в рамках гарантийного обслуживания, да и были готовы локально что-то поддерживать, ремонтировать,  а потом узнали, что площадку снесли. До этого мы заказывали экспертизу ее состояния, даже исследовали траву, которая пробивалась через покрытие. Оказалось, это солодка, корень которой может уходить в землю на несколько метров. Именно это растение и подняло покрытие. Но это до какого-то времени чиновников не интересовало, – продолжил Владимир Давид.

– Нашей вины в том, что произошло, нет, – утверждает собеседник V102.RU. – Проект был, мягко говоря, слабый. Хотя мне очень хотелось сделать для города что-то хорошее. Я живу рядом с парком, лично контролировал ход работ, пытался привлечь внимание заказчика к дефектам в проектировании, но на тот момент власти от этого самоустранились. А теперь создается такое ощущение, что чиновники просто не хотят отвечать за свои ошибки. Кстати, после этого администрация стала вставлять палки в колеса моему бизнесу. Мы получили подряд на ремонт дворовой территории в Котово, после чего мою компанию администрация пыталась внести в реестр недобросовестных поставщиков. Я судился два года и доказал необоснованность претензий чиновников. Многие теперь говорят, что этот двор на ул. Синельникова, 4 – сейчас лучший в городе. Но компанию после этого мне пришлось закрыть, так как пока я не доказал свою невиновность и нем могу получить никаких подрядов. Теперь я в Котово не работаю.

Владимир Давид подтвердил, что его вызывали в следственный комитет.

– Да, я туда приходил, давал пояснения, но мне неизвестно, возбуждено ли уголовное дело и в отношении кого, – пояснил бизнесмен. – Своей вины в случившемся я не вижу. Мне кажется, претензии должны предъявляться не в мой адрес.

Фото читателей V102.RU; Александра Касьянова, Мирона Пьянкова VK.com

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