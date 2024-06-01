Детфонд 1 июня вручил подарки юным жителям Волгоградской области

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей подарки и поздравления получают самые маленькие жители Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградском региональном отделении Российского детского фонда, заслуженные награды вручены детям - победителям регионального патриотического конкурса «Подвигом славны мои земляки», проведенного Детским фондом.





В этом году призерами и лауреатами конкурса стали 321 человек из всех районов области. Юных жителей с заслуженной победой поздравила председатель правления регионального отделения Российского детского фонда, депутат облдумы Ирина Соловьева.

- Этот добрый и очень важный праздник напоминает нам об ответственности за детей – они являются продолжением не только нас с вами, но и продолжением России, ее будущим, - подчеркнула Ирина Соловьева. - Наш Детский фонд в регионе каждый год проводит среди учеников школ масштабные конкурсы. Год от года меняются темы, но цель остается одна – вовлечь ребят в активный творческий процесс, обогатить их знания в самых разных сферах и, конечно – укрепить в них чувства любви к родному краю и гордости за нашу страну.

Детский фонд в Волгоградской области более 35 лет помогает юным жителям региона, в том числе семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Под опекой фонда находятся также семьи из новых регионов страны и участников специальной военной операции, дети с тяжелыми заболеваниями и оставшиеся без родителей.

Детфонд поздравил и воспитанников своих подшефных учреждений. Им направили сладкие подарки. А накануне 1 июня для детей участников специальной военной операции при поддержке фонда в Волгограде прошел яркий праздник, а дети из многодетных семей посетили кино и планетарий.

Фото: регионального отделения Российского детского фонда