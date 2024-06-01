Общество

Детфонд 1 июня вручил подарки юным жителям Волгоградской области

Общество 01.06.2024 14:55
0
01.06.2024 14:55


Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей подарки и поздравления получают самые маленькие жители Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградском региональном отделении Российского детского фонда, заслуженные награды вручены детям - победителям регионального патриотического конкурса «Подвигом славны мои земляки», проведенного Детским фондом. 


В этом году призерами и лауреатами конкурса стали 321 человек из всех районов области. Юных жителей с заслуженной победой поздравила председатель правления регионального отделения Российского детского фонда, депутат облдумы Ирина Соловьева.

- Этот добрый и очень важный праздник напоминает нам об ответственности за детей – они являются продолжением не только нас с вами, но и продолжением России, ее будущим, - подчеркнула Ирина Соловьева. - Наш Детский фонд в регионе каждый год проводит среди учеников школ масштабные конкурсы. Год от года меняются темы, но цель остается одна – вовлечь ребят в активный творческий процесс, обогатить их знания в самых разных сферах и, конечно – укрепить в них чувства любви к родному краю и гордости за нашу страну.

Детский фонд в Волгоградской области более 35 лет помогает юным жителям региона, в том числе семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Под опекой фонда находятся также семьи из новых регионов страны и участников специальной военной операции, дети с тяжелыми заболеваниями и оставшиеся без родителей.

Детфонд поздравил и воспитанников своих подшефных учреждений. Им направили сладкие подарки. А накануне 1 июня для детей участников специальной военной операции при поддержке фонда в Волгограде прошел яркий праздник, а дети из многодетных семей посетили кино и планетарий.

Фото: регионального отделения Российского детского фонда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.06.2024 16:15
Общество 01.06.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 15:56
Общество 01.06.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 13:49
Общество 01.06.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 13:02
Общество 01.06.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 12:41
Общество 01.06.2024 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 10:47
Общество 01.06.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 10:23
Общество 01.06.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2024 07:32
Общество 01.06.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 21:07
Общество 31.05.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 20:18
Общество 31.05.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 18:58
Общество 31.05.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 18:27
Общество 31.05.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 17:25
Общество 31.05.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 16:56
Общество 31.05.2024 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.05.2024 16:28
Общество 31.05.2024 16:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:15
Жестокий шторм накроет Волгоградскую область в ближайшие часыСмотреть фотографии
15:56
«Высота 102» на высоте: журналисты редакции стали победителями Зеленого марафона в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:55
Детфонд 1 июня вручил подарки юным жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом 70-летний водитель сбежал после наезда на подросткаСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский педагог в Москве получила ключи от обещанной квартирыСмотреть фотографии
13:02
Город неведения? В Волгограде жильцы квартиры с обрушившимся потолком взывают о помощиСмотреть фотографии
12:41
Сергей Миронов помолился в кафедральном соборе в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Гидрометцентр предупреждает об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Мода на «полковников» постепенно проходит: как телефонные мошенники обманывают волгоградцевСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде медсестра от испуга перевела мошенникам 4 миллиона рублейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградец, размозживший приятелю голову молотком, проведет 8,5 лет в колонииСмотреть фотографии
08:06
Минздрав утвердил с 1 сентября новый состав аптечки для водителейСмотреть фотографии
07:32
Зеленым марафоном, купанием в бассейне и пенной вечеринкой отметят День защиты детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:03
«Он снес его и уехал»: в Волгограде у остановки «ЦПКиО» неизвестный сбил мотоциклистаСмотреть фотографии
21:56
В Москве мощный ливень топит транспорт, улицы и дорогиСмотреть фотографии
21:07
В Волжском первый молодежный фестиваль открыли масштабным флешмобом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Затопленный после капремонта дом в Волгограде заметили из МосквыСмотреть фотографии
19:35
В офисе ТРЦ Волгограда нашли мертвой менеджераСмотреть фотографии
18:58
Град и дожди: в Волгограде и области объявили штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
18:27
«Будет в разы больше»: Волгоградскую область раньше срока атаковала оголодавшая мошкаСмотреть фотографии
17:50
Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
В России могут разрешить использовать голоса умерших без согласия близкихСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде водителям мусоровозов подкладывают под колеса самодельные шипыСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде осудят 45-летнего мужчину, по пьяни сгубившего матьСмотреть фотографии
16:00
«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-МсхаладзеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В поселке Волгоградской области пропал длинноволосый юноша на красно-белом велосипедеСмотреть фотографии
14:55
В Камышине директору учебного учреждения грозит 6-летний срок за экскурсию по центру собаководстваСмотреть фотографии
14:31
Премьерный «Евгений Онегин» вышел на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом вспыхнул деревянный частный дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Военнослужащий из Камышина Антон Иноземцев погиб на СВОСмотреть фотографии
 