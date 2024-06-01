Волгоградский педагог в Москве получила ключи от обещанной квартиры

Педагог детского сада № 236 в Волгограде Юлия Доронина, которая стала победительницей всероссийского конкурса «Воспитатель года», получила ключи от обещанной квартиры, сертификат на которую ей вручили в прошлом году. Как сообщили V102.RU в администрации региона, приятная церемония состоялась на ВДНХ в Москве на выставке-форуме «Россия».

- Вручение состоялось на региональном стенде на ВДНХ в рамках тематических дней, посвященных городу-герою Волгограду. Ключи педагогу передала председатель Волгоградского областного Союза женщин Нина Черняева, - рассказали в обладминистрации.

Напомним, что сертификат на квартиру волгоградскому педагогу, которая победила в профессиональном конкурсе еще в 2022 году, вручили на сцене НЭТа, где подводили итоги всероссийского конкурса уже 2023 года. Тогда губернатор Андрей Бочаров сообщил, что именно благодаря победе Юлии конкурс 2023 года проводился в Волгограде. Педагог не смогла на сцене сдержать своих эмоций и заключила губернатора в объятия.

- Я горжусь своим регионом, потому что у нас такое отношение к учителям, педагогам, — сказала на выставке Юлия Доронина. - Всероссийский конкурс произвел настоящий фурор, и в итоге такой подарок — это не просто ключ от квартиры, это ключ от счастья!

Жилье педагог выбрала в строящемся комплексе Тракторозаводского района. И сейчас, после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, новая квартира готова к передаче собственнику.

Добавим, ЖК «Новый» — еще один пример комплексной жилищной застройки: здесь идет строительство нового детского сада на 140 мест. Также на территории Нижнего поселка ВГТЗ запланировано строительство межвузовского кампуса на 4,5 тыс. мест, а для удобства населения планируется продлить ветку скоростного трамвая от станции «ВГТЗ» до ул. Михайлова. Строительство и реконструкция соцобъектов входят в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда, которой предусмотрено возведение 11 школ, 20 детских садов, строительство и реконструкция 27 спортивных объектов.

Фото: администрации Волгоградской области