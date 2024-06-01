День защиты детей в Волгограде планируют праздновать два дня. Подготовлено много разнообразных мероприятий, которые можно посетить семьей, передает V102.RU.





В ЦПКиО Волгограда утро 1 июня начнется с Зеленого марафона, участниками которого станут как взрослые, так и дети. После массовой зарядки начнется серия забегов на различные дистанции. Юным участникам предстоит пробежать 450 метров, а взрослым – более 4 км. Отдельно пройдет забег с собаками.

Первых посетителей сегодня примет детский бассейн «Лагуна», который откроется в ЦПКиО Волгограда в 10 утра.





Напомним, что площадь этого бассейна составляет 2500 квадратных метров, глубина чаши - 60 сантиметров.

Развлекательные и интерактивные мероприятия пройдут не только вокруг бассейна, но и на территории всего парка в течение дня. «Фишка» Дня защиты детей – огромная детская коляска, в которой смогут сегодня прокатиться все желающие вне зависимости от возраста. Найти ее можно будет у аттракциона «Свадебная карусель».

2 июня в ЦПКиО пройдут соревнования по роллер-спорту. Спортсмены на роликах покажут свое мастерство по музыку.

Все выходные в парке с 13.00 до 17.00 будет работать зона с пенной вечеринкой около аттракционов «Шары».

Фото: пресс-служба ЦПКиО