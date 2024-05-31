В Волжском Волгоградской области в канун Дня защиты детей прошел первый молодежный фестиваль «Волжский молод», посвященный 70-летию города-спутника.







— Фестиваль открыли масштабным флешмобом на площади перед центром культуры и искусства «Октябрь». В нем приняли участие больше 200 молодых жителей города вместе с финалистом шоу «Голос» Дмитрием Венгеровым и участницей проекта «Танцы на ТНТ» Анастасией Тереховой, — сообщил фотокорреспондент V102.RU Павел Мирошкин.

Молодежный фестиваль объединил более 550 участников и проходил сегодня весь день на разных площадках в «Октябре». Всего на выбор молодежи представили восемь направлений, где они могли продемонстрировать свои способности. Самыми популярными оказались вокальные и хореографические испытания.

На втором этаже центра культуры и искусства стартовал IQ–марафон. На улице сдавали нормы ГТО и создавали граффити. Завершился праздник награждением победителей, гала-концертом и танцами под открытым небом.

Напомним, что в фестивале приняли участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Работали восемь площадок: вокал, хореография, деловой репортаж, ГТО, граффити, арт-проспект, оригинальный жанр, IQ-Марафон.

Видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Монтаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»