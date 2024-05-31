Общество

В Волжском первый молодежный фестиваль открыли масштабным флешмобом: видео

Общество 31.05.2024 21:07
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31.05.2024 21:07


В Волжском Волгоградской области в канун Дня защиты детей прошел первый молодежный фестиваль «Волжский молод», посвященный 70-летию города-спутника. 




— Фестиваль открыли масштабным флешмобом на площади перед центром культуры и искусства «Октябрь». В нем приняли участие больше 200 молодых жителей города вместе с финалистом шоу «Голос» Дмитрием Венгеровым и участницей проекта «Танцы на ТНТ» Анастасией Тереховой, — сообщил фотокорреспондент V102.RU Павел Мирошкин. 

Молодежный фестиваль объединил более 550 участников и проходил сегодня весь день на разных площадках в «Октябре». Всего на выбор молодежи представили восемь направлений, где они могли продемонстрировать свои способности. Самыми популярными оказались вокальные и хореографические испытания. 

На втором этаже центра культуры и искусства стартовал IQ–марафон. На улице сдавали нормы ГТО и создавали граффити. Завершился праздник награждением победителей, гала-концертом и танцами под открытым небом. 

Напомним, что в фестивале приняли участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Работали восемь площадок: вокал, хореография, деловой репортаж, ГТО, граффити, арт-проспект, оригинальный жанр, IQ-Марафон. 

Видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Монтаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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