Общество

Волжанину за убийство 39-летнего товарища грозит длительный тюремный срок

Общество 30.05.2024 10:42
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30.05.2024 10:42


В Волжском следствие завершило изучение обстоятельств убийства 39-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемому в преступлении грозит до 15 лет тюрьмы.

- 13 марта 2024 года по месту жительства фигуранта в одной из квартир дома 91 по улице 87-й Гвардейской Дивизии в Волжском собралась компания его друзей, среди которых находился и 39-летний мужчина. В какой-то момент между обвиняемым и его 39-летним товарищем произошел конфликт, в ходе которого фигурант, схватив кухонный нож, нанес им один удар в область груди своего друга, — рассказали редакции в пресс-службе регионального управления СК России.

Свидетели тут же вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему, лишь констатировав смерть.

Отметим, подозреваемый уже взят под стражу. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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