В Волжском с 1 июля упразднят автобусный маршрут №27





В Волжском в рамках оптимизации муниципальных маршрутов общественного транспорта упразднят автобус № 27. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

- Новая схема движения автобусов предполагает упразднение маршрута № 27 и внесение изменений в маршрут № 24. В частности, при движении из новой части города в старую и обратно автобусы будут двигаться по схеме маршрута № 27 до ул. Мира, а далее по привычной схеме 24-го маршрута, — рассказали редакции в пресс-службе администрации Волжского.

По информации муниципалитета, изменения необходимы для повышения эффективности работы автоколонны. На сегодняшний день месячный пассажирский трафик маршрута № 27 едва дотягивает до 9,5 тыс. человек. Тогда как на некоторых других направлениях автобусы перевозят до 120–125 тыс. пассажиров. Кроме того, в новой части города маршрут № 27 дублирует схему движения автобуса № 14.

Отметим, высвободившийся во время оптимизации подвижной состав муниципалитет обещает направить на усиление маршрута № 24, что позволит сократить интервал движения автобусов с 40 до 15 минут.