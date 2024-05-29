



Сегодня, 29 мая, в игровом зале спортивного комплекса «Динамо» состоялось открытие выставки, посвященной одновременно 100-летию создания Общества и Дню защиты детей. Как сообщает ИА «Высота 102», на экспозиции были представлены вырезки из газет и книги, повествующие о создании и развитии «Динамо». Воспитанники также смогли больше узнать о знаменитых спортсменах.

По сведениям организаторов выставки, помощь в организации вернисажа оказала волгоградская библиотека имени Максима Горького. Гостями выставки стали детские коллективы художественной гимнастики, рукопашного боя, спортивной борьбы, баскетбола, легкой атлетики и стрельбы.





– По окончании экспозиции на легендарной арене «Динамо» прошел товарищеский волейбольный матч между командами «ВГИИК» и библиотеки имени Горького. В равной борьбе, с разрывом всего в одно очко, победу одержала команда «ВГИИК», – сообщили в спортивном обществе.







Фото: Волгоградская организация «Динамо»