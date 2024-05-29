



В Волгоградской области оперативники ОЭБиПК ГУ МВД по региону раскрыли преступную схему выдачи мигрантам липовых сертификатов о владении русским языком. Как сообщает ИА «Высота 102», в уголовном деле фигурируют методист международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, а также 59-летняя волгоградка.

По данным следствия, в 2022 году местная жительница обратилась к сотруднику учебного заведения с предложением фиктивно проводить необходимые иностранным гражданам тестирования за взятку в размере 3,5 тыс. рублей за человека.

Обогащаться столь незамысловатым способом у методиста международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов удавалось вплоть до апреля 2024 года. В общей сложности иностранцы перечислили за поддельные сертификаты о знании русского языка и истории 590 тыс. рублей. Судя по расценкам, соответствующие документы, позволяющие получить разрешение на временное проживание и работу, смогли получить порядка 168 мигрантов.

- Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего специалиста по учебно-методической работе международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в крупном размере), а также 59-летней местной жительницы по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия), — рассказали журналистам в пресс-службе СК России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время следователи продолжают изучать все обстоятельства, связанные с преступными эпизодами.