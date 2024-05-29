Общество

Гоп-стоп на остановке в Волгограде помог раскрыть 19-летний юноша

Общество 29.05.2024 12:43
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29.05.2024 12:43


В Волгограде 19-летнего юношу наградили за раскрытие уличного грабежа, который произошел на остановке общественного транспорта на его глазах, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Преступление было совершено вечером 7 мая в Тракторозаводском районе. На остановке общественного транспорта злоумышленник подбежал к 47-летней женщине, сорвал с ушей золотые серьги, отобрал мобильный телефон и деньги, а потом скрылся.

Свидетелем этого уличного грабежа стал 19-летний Виталий Горбунов. Волгоградец сообщил о случившемся в полицию и побежал за преступником. Полицейские, которые прибыли по вызову, задержали грабителя. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж). 

Находчивого и смелого парня поблагодарил за бдительность и активную гражданскую позицию начальник УМВД Волгограда Максим Полухин. Он вручил Виталию благодарственное письмо и ценный подарок.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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