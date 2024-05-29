В Волгоградской области с начала года 10 человек отравились после употребления вяленой рыбы, у девяти пострадавших диагностировали ботулизм, сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора.

- Подозреваемым продуктом является рыба домашнего изготовления (вяленая), - уточнили специалисты.

Ботулизм - это тяжелое токсическое инфекционное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Смертность в случае несвоевременного обращения к врачу составляет 70%.

Возбудителем инфекции является палочка Clostridium botulinum, которая способна вырабатывать самый сильный в природе яд. После попадания токсина в организм человека признаки заболевания проявляются в течение 2 - 36 часов. Это двоение предметов, предметы видятся в тумане, сетка перед глазами, головная боль, отмечается неустойчивость походки, расстройство голоса вплоть до его исчезновения. При дальнейшем развитии заболевания главным симптомом является расстройство дыхания.

Летальность при ботулизме в случаях несвоевременного обращения за медицинской помощью достигает 70%.

Заразиться ботулизмом можно при употреблении домашних консервов, рыбы домашнего приготовления, плохо обработанных грибов и овощей.